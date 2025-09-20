Nace en Aragua la UNCEZ con el impulso productivo de 1 millón de campesinos

***Desde Maracay y en las fértiles tierras aragüeñas, el Presidente Nicolás Maduro participó en el Congreso Fundacional de la Unión Nacional Campesina Ezequiel Zamora, que busca fortalecer y consolidar la producción nacional vegetal, bovina, porcina, ovina y avícola***

CIUDAD MCY.- Con la participación de más de un millón de productores rurales en 15.563 comunidades, el Congreso Fundacional del Movimiento Campesino Nacional dio origen este sábado a la Unión Campesina Nacional Ezequiel Zamora (UNCEZ), una plataforma que busca fortalecer la producción agrícola en todo el país.

El presidente Nicolás Maduro, desde Maracay y en las fértiles tierras aragüeñas, destacó que esta nueva organización permitirá consolidar la producción vegetal, bovina, porcina, ovina y avícola, en línea con los objetivos de independencia económica y soberanía alimentaria.

«Felicito a todo el gran movimiento campesino que ha impulsado este proceso popular constituyente que ha permitido, y lo digo hoy 20 de septiembre del 2025, la reunificación, el renacimiento y la resurrección del gran movimiento campesino de Ezequiel Zamora y de Hugo Chávez», expresó.

Durante el evento, se reconoció el esfuerzo del sector campesino desde el encuentro del 18 de julio en Caracas, donde se comprometieron a realizar 15.407 asambleas participativas.

De ese proceso surgieron 46.221 voceros principales y sus respectivos suplentes, para un total de 92.442 líderes legítimos en todo el territorio nacional.

En el encuentro se destacó que la Empresa Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Agrofanb), con presencia en 14 estados, incluyendo el Esequibo, ha aportado más de 3 mil toneladas de hortalizas al Plan Nacional Campesino.

Además, colabora en el desarrollo de granjas porcinas en la comuna del 23 de Enero, como parte de la alianza cívico-militar-comunal para el fortalecimiento económico local.

AVN | FOTOS : PRENSA PRESIDENCIAL