Pueblo y FANB se unen en maniobras de defensa integral del país en Aragua

**La FANB llevó a cabo el despliegue de adiestramiento militar bajo el nombre de “Los Cuarteles van al Pueblo” y en esta oportunidad fue en San francisco de Cara, en el municipio Urdaneta**

CIUDAD MCY.- En un acto de compromiso cívico-militar-policial, el pueblo de San Francisco de Cara se unió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en un ejercicio de adiestramiento para la defensa de la soberanía e integridad territorial de la nación desde la región aragüeña.

La actividad, que tuvo lugar en la Plaza Bolívar, se basó en el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria y contó con la participación activa del Alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, junto a vocerías del Poder Popular Organizado, movimientos sociales y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar.

Durante su intervención, la máxima autoridad local resaltó la masiva participación del pueblo urdanetense, la cual, según sus palabras, «reivindica el apoyo incondicional a nuestro Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y rechaza de manera contundente las injerencias extranjeras y los señalamientos del imperio norteamericano».

Asimismo, Melo destacó la importancia de la unión entre el pueblo y las fuerzas armadas para la defensa de la nación, afirmando, «donde el Pueblo puede, la Patria se crece. Nosotros Venceremos».

