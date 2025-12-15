Extendido por 60 días más Decreto de emergencia económica

CIUDAD MCY.- El Gobierno nacional prorrogó por 60 días el estado de emergencia económica que rige en el país desde abril de este años.

La medida quedó formalizada con la publicación de la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.944, lo que permite al Ejecutivo mantener amplias facultades para aplicar acciones extraordinarias en los ámbitos económico, financiero y social.

La decisión se produce en un contexto marcado por el incremento de la presión estadounidense, que mantiene un despliegue militar en el Caribe y recientemente incautó un buque con crudo venezolano, además de sancionar a seis navieras vinculadas al transporte de petróleo.

De acuerdo con el instrumento jurídico, esta medida tiene como finalidad permitir que el Ejecutivo Nacional adopte las regulaciones y medidas urgentes, excepcionales y necesarias para preservar el equilibrio económico y garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos.

FACULTADES OTORGADA AL EJECUTIVO

El decreto de prórroga concede al Gobierno Nacional amplias facultades, entre las cuales destacan:

Dictar regulaciones excepcionales y transitorias para restablecer los equilibrios económicos.

Suspender la aplicación y cobro de tributos nacionales, estatales y municipales con el fin de proteger el aparato productivo.

Concentrar en el Tesoro Nacional la recaudación de tasas y contribuciones especiales, y redireccionar los recursos de todos los fondos existentes.

Establecer mecanismos extraordinarios para combatir la evasión y la elusión fiscal.

Establecer mecanismos y porcentajes de compra obligatoria de la producción nacional para favorecer la sustitución de importaciones.

Adoptar medidas necesarias para estimular la inversión nacional e internacional, así como las exportaciones de rubros no tradicionales.

Adicionalmente, el decreto autoriza al Ejecutivo a realizar contrataciones y a autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional no previstas en el Presupuesto Anual.

DISPOSICIONES CLAVES

Asimismo, el artículo 3 del decreto suspende, durante la vigencia de la emergencia, la garantía constitucional de la reserva legal en materia económica, financiera y monetaria.

De igual forma, la normativa faculta al presidente Nicolás Maduro para dictar otras medidas de orden social, económico o político que considere necesarias para preservar la estabilidad del país frente a la coyuntura internacional.

RADIO MIRAFLORES | FOTO CORTESÍA