Jefe de Estado evoca la gesta de Bolívar en Chuquisaca y llama a la recuperación climática

CIUDAD MCY.-A propósito de la conmemoración de un día histórico, identificado como la primera legislación ambientalista regional, el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, exaltó la belleza y lo bendecida que es la tierra venezolana.

El mandatario nacional subrayó que “Venezuela es el país más bello, más bendecido, más hermoso del planeta Tierra, porque Venezuela es la tierra de Dios”.

Recordó además las palabras del periodista español Ignacio Ramonet, quien en noviembre, durante una actividad de Comunas en el estado Aragua, le manifestó que “la riqueza que tiene Venezuela, la hermosura en plantas, en variedades, en árboles, no lo había visto en ningún país del mundo, a pesar que he recorrido más de 100 países”.

El jefe de Estado enfatizó que “hoy es un día muy especial, siempre es un día especial cuando se trata de Bolívar”, al señalar que la humanidad tiene derecho a una oportunidad de recuperación para revertir la emergencia climática creada por el capitalismo depredador. En este sentido, evocó la gesta de El Libertador en Chuquisaca, al destacar que llegó a caballo.

Precisó que así comenzó la historia de amenazas y enfrentamientos, pero que el resultado fue uno solo: la victoria del Ejército Unido Libertador, de manera asombrosa, hace 200 años, para liberar toda Suramérica y refundar repúblicas de hombres y mujeres libres y de pueblos libres.

Durante el acto, el presidente Maduro también se refirió al parque Vinicio Adames, al afirmar que en los venezolanos corre la sangre rebelde de libertadores y de un pueblo vencedor de todas las dificultades.

Con profundo amor patrio, rememoró al Comandante Hugo Chávez, a quien calificó como “el original, el verdadero, y quien convirtió en proyecto la visión de El Libertador Simón Bolívar».

Enfatizó que Chávez es “el número uno, el comandante de comandantes, el Comandante supremo y eterno que está aquí con nosotros, siempre presente, porque donde está el pueblo luchando, Chávez vive”.

Finalmente, resaltó que El Libertador Simón Bolívar no solo alcanzó un logro titánico único en la historia de la humanidad, sino también la independencia política, la ruptura con el esclavismo y el colonialismo de 300 años en nuestra América.

