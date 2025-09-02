Nominados al Premio Nacional de Turismo 2025 se preparan para el veredicto final

Un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo se encargó de evaluar a los candidatos para seleccionar a los nominados que se disputarán el máximo galardón.
Nominados por categoría
A continuación, se presentan algunos de los finalistas de las categorías principales:
- Alojamiento
- Hotel Llovizna Suite
- Hotel Waldorf
- Hotel Venetur Mérida
- Martín Group (Miragua Hotel)
- Hotel Humboldt
Posadas
- Galápagos
- El Rincón de los Abuelos Rafael y Cristóbal 1900 C.A.
- Posada Arqueológica Monte Tabor con Aroma a Venezuela C.A.
- Estancia y Spa El Encanto C.A.
- Palma Dorada Falcón
Agencia de Turismo
- Grupo BT Travel
- Agencia de Viajes y Turismo Pemón C.A.
- Ola Ola Travel
- Agencia de Viajes y Turismo Tío Ven
- Venezolana de Turismo
Alimentos y bebidas
- Bella Lora C.A.
- Inversiones Vista al Mar Caribe C.A. (Restaurant Cristal Mar)
- Instituto Autónomo de Turismo del estado La Guaira (VIP Play)
- Chocolates La Mucuy
- Hotel La Puerta Inn C.A.
Mayor práctica de aviturismo
- Posada Turística Los Almendros
- Eco Posada & Spa Siete Mares
- Casa Ángel del Sol C.A. (Jardín del Colibrí)
- L&P Salto Ángel
- Alcaldía del municipio Sucre (Laguna Taiguaiguai)
Destino no tradicional
- Turismo Amazonas, C.A. (Pozo Azul)
- Alcaldía del municipio José Félix Ribas (casco histórico de La Victoria)
- Consejo Comunal Mapaury (Piedra Abuela Kueka)
- Cenaida Mendoza Mora (Barinas)
- Juniotel (Relámpago del Catatumbo)
Iniciativa de Turismo Comunitario
- Consejo Comunal Cristo Jají (Comuna Cristo Jají)
- Comuna Socialista Guaicamacuto (Paseo de Macuto)
- Centro Turístico La Casa de Moisés 23, C.A. (La Casa de Moisés)
- Museo Casa de José Gregorio Hernández (La Pastora)
- Lusni Vallejo (Caripito es cacao)
Mención Honorífica Jurídica
- BT Travel
- Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos
- Heladería 1000 Sabores
- Agencia de Viajes y Turismo Tío Ven
- Hotel Hesperia Valencia
Para conocer la lista completa de nominados, se puede visitar la página web oficial del ministerio: www.mintur.gob.ve.
Fuente: Mintur