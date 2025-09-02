Ciudad MCY

Nominados al Premio Nacional de Turismo 2025 se preparan para el veredicto final

PorRafael Velásquez

Sep 2, 2025

​Un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo se encargó de evaluar a los candidatos para seleccionar a los nominados que se disputarán el máximo galardón.

​Nominados por categoría

​A continuación, se presentan algunos de los finalistas de las categorías principales:

  • ​Alojamiento
  • ​Hotel Llovizna Suite
  • ​Hotel Waldorf
  • ​Hotel Venetur Mérida
  • ​Martín Group (Miragua Hotel)
  • ​Hotel Humboldt

​Posadas

  • ​Galápagos
  • ​El Rincón de los Abuelos Rafael y Cristóbal 1900 C.A.
  • ​Posada Arqueológica Monte Tabor con Aroma a Venezuela C.A.
  • ​Estancia y Spa El Encanto C.A.
  • ​Palma Dorada Falcón

​Agencia de Turismo

  • ​Grupo BT Travel
  • ​Agencia de Viajes y Turismo Pemón C.A.
  • ​Ola Ola Travel
  • ​Agencia de Viajes y Turismo Tío Ven
  • ​Venezolana de Turismo

Alimentos y bebidas

  • ​Bella Lora C.A.
  • ​Inversiones Vista al Mar Caribe C.A. (Restaurant Cristal Mar)
  • ​Instituto Autónomo de Turismo del estado La Guaira (VIP Play)
  • ​Chocolates La Mucuy
  • Hotel La Puerta Inn C.A.

​Mayor práctica de aviturismo

  • ​Posada Turística Los Almendros
  • ​Eco Posada & Spa Siete Mares
  • ​Casa Ángel del Sol C.A. (Jardín del Colibrí)
  • ​L&P Salto Ángel
  • ​Alcaldía del municipio Sucre (Laguna Taiguaiguai)

​Destino no tradicional

  • ​Turismo Amazonas, C.A. (Pozo Azul)
  • ​Alcaldía del municipio José Félix Ribas (casco histórico de La Victoria)
  • ​Consejo Comunal Mapaury (Piedra Abuela Kueka)
  • ​Cenaida Mendoza Mora (Barinas)
  • ​Juniotel (Relámpago del Catatumbo)

​Iniciativa de Turismo Comunitario

  • ​Consejo Comunal Cristo Jají (Comuna Cristo Jají)
  • ​Comuna Socialista Guaicamacuto (Paseo de Macuto)
  • ​Centro Turístico La Casa de Moisés 23, C.A. (La Casa de Moisés)
  • ​Museo Casa de José Gregorio Hernández (La Pastora)
  • ​Lusni Vallejo (Caripito es cacao)

​Mención Honorífica Jurídica

  • ​BT Travel
  • ​Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos
  • ​Heladería 1000 Sabores
  • ​Agencia de Viajes y Turismo Tío Ven
  • ​Hotel Hesperia Valencia

​Para conocer la lista completa de nominados, se puede visitar la página web oficial del ministerio: www.mintur.gob.ve.

Fuente: Mintur

