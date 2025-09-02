Nominados al Premio Nacional de Turismo 2025 se preparan para el veredicto final

​Un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo se encargó de evaluar a los candidatos para seleccionar a los nominados que se disputarán el máximo galardón.

​Nominados por categoría

​A continuación, se presentan algunos de los finalistas de las categorías principales:

​Alojamiento

​Hotel Llovizna Suite

​Hotel Waldorf

​Hotel Venetur Mérida

​Martín Group (Miragua Hotel)

​Hotel Humboldt

​Posadas

​Galápagos

​El Rincón de los Abuelos Rafael y Cristóbal 1900 C.A.

​Posada Arqueológica Monte Tabor con Aroma a Venezuela C.A.

​Estancia y Spa El Encanto C.A.

​Palma Dorada Falcón

​Agencia de Turismo

​Grupo BT Travel

​Agencia de Viajes y Turismo Pemón C.A.

​Ola Ola Travel

​Agencia de Viajes y Turismo Tío Ven

​Venezolana de Turismo

Alimentos y bebidas

​Bella Lora C.A.

​Inversiones Vista al Mar Caribe C.A. (Restaurant Cristal Mar)

​Instituto Autónomo de Turismo del estado La Guaira (VIP Play)

​Chocolates La Mucuy

Hotel La Puerta Inn C.A.

​Mayor práctica de aviturismo

​Posada Turística Los Almendros

​Eco Posada & Spa Siete Mares

​Casa Ángel del Sol C.A. (Jardín del Colibrí)

​L&P Salto Ángel

​Alcaldía del municipio Sucre (Laguna Taiguaiguai)

​Destino no tradicional

​Turismo Amazonas, C.A. (Pozo Azul)

​Alcaldía del municipio José Félix Ribas (casco histórico de La Victoria)

​Consejo Comunal Mapaury (Piedra Abuela Kueka)

​Cenaida Mendoza Mora (Barinas)

​Juniotel (Relámpago del Catatumbo)

​Iniciativa de Turismo Comunitario

​Consejo Comunal Cristo Jají (Comuna Cristo Jají)

​Comuna Socialista Guaicamacuto (Paseo de Macuto)

​Centro Turístico La Casa de Moisés 23, C.A. (La Casa de Moisés)

​Museo Casa de José Gregorio Hernández (La Pastora)

​Lusni Vallejo (Caripito es cacao)

​Mención Honorífica Jurídica

​BT Travel

​Hotel Escuela de Los Andes Venezolanos

​Heladería 1000 Sabores

​Agencia de Viajes y Turismo Tío Ven

​Hotel Hesperia Valencia

​Para conocer la lista completa de nominados, se puede visitar la página web oficial del ministerio: www.mintur.gob.ve.

Fuente: Mintur