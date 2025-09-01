Milicia Bolivariana se consolida con más 8 millones de venezolanos alistados

Ciudad MCY.-“Nosotros hemos llegado a una cifra consolidada de alistados de milicianos y reservistas de 8 millones 200 mil venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho estoy preparado”, informó el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, en la rueda de prensa.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado resaltó que hay muchos venezolanos que se quieren alistar en la defensa de la Patria, a su vez, agregó que después que se debe ir a una reorganización con una dinámica en que puede ser útil cada persona, por ejemplo, un comunicador social será importante como periodista para difundir la verdad de Venezuela, así como un médico en la atención de sus funciones a la población, o también una adulta mayor con experiencia en enfermería.

“(Para el registro de alistamiento) fue una muchacha con 25 años de edad, y es maestra, bienvenida. Los obreros de todas las empresas, los campesinos y campesinas; los pescadores impresionantes estuvieron presentes; las científicas y científicos presentes. Todos los sectores sociales asistieron”, mencionó.

De igual modo, el presidente Nicolás Maduro anunció que el martes 2 de septiembre del presente año, el Gobierno nacional hará un llamado al proceso de entrenamiento masivo de la población que se registró en todos los territorios de la República.

VTV