Noticia en Desarrollo | Circuitos comunales en Girardot participán en la Consulta Popular Nacional

PorMilexis Pino

Mar 8, 2026

CIUDAD MCY.- La primera Consulta Popular Nacional de 2026 se lleva a cabo hoy, domingo 8 de marzo, en el municipio Girardot del estado Aragua.

El proceso se desarrolla en los circuitos comunales del municipio, destacando la comuna «San Carlos Indestructible» como uno de los puntos emblemáticos donde se instalaron comandos de campañas previas, así como desde la U.EN.B Felipe Guevara Rojas Comuna Socialista Maracayá.

La votación busca financiar proyectos en áreas de servicios públicos, infraestructura y desarrollo socio productivo.

