Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Nubosidad parcial se prevé en gran parte del territorio nacional

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Nov 12, 2025

CUIDAD MCY.-En horas de la mañana se estima nubosidad parcial, al alternar con nubosidad fragmentada, en gran parte del territorio nacional, señaló el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Asimismo, el Inameh indica que se esperan áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable, que pudieran extender e intensificar, en la tarde y parte de la noche en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, partes de Bolívar y Amazonas, Apure, Barinas, este de Miranda, Falcón y Zulia.

Finalmente, el organismo precisó que habrá una actividad de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica y los Vientos Alisios más intensos al aportar humedad; cuyas condiciones atmosféricas pueden ser reforzadas por el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales.

INAMEH

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Venezuela

Nubosidad parcial se prevé en gran parte del territorio nacional

12 de noviembre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Desplegada Operación Independencia 200 en Aragua

11 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

Profundizada doctrina cívico- militar con entrega de Ley de Comando para la Defensa Integral de la nación al presidente Maduro

11 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez
Venezuela

AN sanciona Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación

11 de noviembre de 2025 Rafael Velásquez