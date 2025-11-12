Nubosidad parcial se prevé en gran parte del territorio nacional

CUIDAD MCY.-En horas de la mañana se estima nubosidad parcial, al alternar con nubosidad fragmentada, en gran parte del territorio nacional, señaló el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Asimismo, el Inameh indica que se esperan áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable, que pudieran extender e intensificar, en la tarde y parte de la noche en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, este de Sucre, partes de Bolívar y Amazonas, Apure, Barinas, este de Miranda, Falcón y Zulia.

Finalmente, el organismo precisó que habrá una actividad de la Zona de Convergencia Intertropical/Vaguada Monzónica y los Vientos Alisios más intensos al aportar humedad; cuyas condiciones atmosféricas pueden ser reforzadas por el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales.

INAMEH