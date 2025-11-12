Ministro Cabello: Debemos llegar a cero delitos en el país

CIUDAD MCY.- El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, destacó que la tasa de índice delictivo en Venezuela es baja, e instó a los funcionarios a trabajar para que el país alcance el nivel cero de delitos.

» Debemos llegar a cero delitos (…) Una semana mala en seguridad, y eigo mala porque ocurren asesinatos en Venezuela son como 15 en estos momentos y los números estan allí para comprobarlo. Hay estados pasan hasta un mese sin ocurrir ningún hecho delictivo grave», manifestó Cabello durante la activación de los Cuadrantes de Paz en los Altos Mirandinos.

Recordó que Miranda fue utilizada por sectores de la oposición como sede bandas delictivas en el que la entidad donde 70 era la cifra de muertos semanalmente.

«¿Quién le proporcionó la base logística a la banda de Wilexsis? la ultraderecha, la verdad siempre sale. Nosotros Tenemos una lucha frontal con la delincuencia», señaló.

Durante Adecuación de los Cuadrantes de Paz de los Altos Mirandinos, Cabello Rondón entregó 14 patrullas para dar servicio a los 56 circuitos comunales de la zona.

Destacó que a los 43 circuitos comunales del municipio de Guaicaipuro se les asignaron 10 patrullas, 6 de las cuales fueron entregadas por el alcalde y 4 por el Ministerio del Interior, Justicia y Paz.

Cabello anunció además que enviarán una patrulla más para completar la cobertura de todo el circuito.

Recalcó que corresponde a las autoridades locales coordinar con los comerciantes la instalación de cámaras que graben lo que ocurre en las vías públicas.

Cabello destacó la labor del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que gracias al uso de cámaras y a su experiencia logra identificar irregularidades.

Indicó que el objetivo es garantizar la conexión de los dispositivos al sistema 911 para reforzar la respuesta inmediata. Añadió también que la supervisión tecnológica ha permitido refutar denuncias infundadas, evitando campañas de desprestigio.

AVN | FOTO CORTESÍA