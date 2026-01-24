Nueve países participarán en el I Festival Iberoamérica Teatral en Costa Rica

CIUDAD MCY.- El Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica (FITECR 2026) celebrará su primera edición del 10 al 19 de abril, con la participación de agrupaciones escénicas de América Latina y Europa, en homenaje al dramaturgo costarricense Lucho Barahona.

La cita, organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud, reunirá a compañías de Argentina, Colombia, España, México, Honduras, Perú, Uruguay, El Salvador y Chile.

Asistirán destacadas agrupaciones nacionales como Teatro El Jardín del Cuento, Teatro Doble, Compañía La Bicicleta y el Teatro Nacional de Costa Rica.

FITECR 2026 se presenta como un evento especial con el propósito de fortalecer el intercambio iberoamericano, visibilizar nuevas narrativas y convertir a San José en epicentro teatral durante 10 días de programación diversa.

Entre los seleccionados figuran propuestas infantiles, teatro físico, circo, dramaturgia contemporánea y espectáculos de sala, con nombres como La Congregación Teatro (Colombia), Compañía Criolla (Argentina), La Mandrágora Teatro (México), Moby Dick Teatro (El Salvador) y La Llave Maestra (España/Chile).

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA