Ciudad MCY

Comunicación Patria

Cultura

Nueve países participarán en el I Festival Iberoamérica Teatral en Costa Rica

Foto del avatar

PorBeatriz Guilarte

Ene 24, 2026

CIUDAD MCY.- El Festival Iberoamérica Teatral Costa Rica (FITECR 2026) celebrará su primera edición del 10 al 19 de abril, con la participación de agrupaciones escénicas de América Latina y Europa, en homenaje al dramaturgo costarricense Lucho Barahona.

La cita, organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud, reunirá a compañías de Argentina, Colombia, España, México, Honduras, Perú, Uruguay, El Salvador y Chile.

Asistirán destacadas agrupaciones nacionales como Teatro El Jardín del Cuento, Teatro Doble, Compañía La Bicicleta y el Teatro Nacional de Costa Rica.

FITECR 2026 se presenta como un evento especial con el propósito de fortalecer el intercambio iberoamericano, visibilizar nuevas narrativas y convertir a San José en epicentro teatral durante 10 días de programación diversa.

Entre los seleccionados figuran propuestas infantiles, teatro físico, circo, dramaturgia contemporánea y espectáculos de sala, con nombres como La Congregación Teatro (Colombia), Compañía Criolla (Argentina), La Mandrágora Teatro (México), Moby Dick Teatro (El Salvador) y La Llave Maestra (España/Chile).

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA

Foto del avatar

Por Beatriz Guilarte

Noticias Destacadas

Mundo

Trump acusa a Canadá de oponerse a sus planes en Groenlandia y acercarse más a China

24 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Cultura

Aragua celebrará 129 años del Cine Venezolano con un enfoque humano

24 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Mundo

Colombia y Ecuador desescalan tensiones con próxima reunión bilateral

24 de enero de 2026 Beatriz Guilarte
Venezuela

Venezuela confirma excarcelación de 626 personas como gesto de paz nacional

24 de enero de 2026 Beatriz Guilarte