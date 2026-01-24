Ciudad MCY

Aragua celebrará 129 años del Cine Venezolano con un enfoque humano

PorBeatriz Guilarte

Ene 24, 2026

En este nuevo aniversario de la cinematografía nacional, la Red Popular de Cine y Audiovisuales planea ofrecer un enfoque distinto que será proyectado durante dos días en el TOM

CIUDAD MCY.- En el marco del 129° aniversario del Cine Nacional la Red Popular de Cine y Audiovisuales del estado Aragua, anunció una programación especial que rendirá tributo a la historia cinematográfica del país, pero con una mirada puesta firmemente en el futuro y en los nuevos talentos de la región.

Nelson Escalona, encargado de la Red Popular de Cine y Audiovisuales, destacó durante una rueda de prensa en el Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) que esta celebración trasciende la simple efeméride histórica de Manuel Trujillo Durán. «Hoy vamos a hacer una declaración más humana. El cine en Aragua está creciendo; tenemos nuevos jóvenes, nuevos actores, hombres y mujeres que están participando en esta actividad tan hermosa», afirmó emocionado.

Escalona subrayó que el sector cinematográfico en Aragua ha alcanzado una «mayoría de edad», con una actividad constante y profesional que cuenta con el respaldo de instituciones como la Gobernación de Aragua, la Alcaldía de Girardot, la Secretaría de Cultura y el Teatro de la Ópera de Maracay, entre otros aliados estratégicos.

La programación, que se desarrollará principalmente los días 27 y 28 de enero, incluye proyecciones de cortometrajes estudiantiles, conversatorios con directores y el esperado concurso «Maracay en 90 segundos», una iniciativa que busca capturar la esencia de la ciudad a través del lente de creadores locales.

Entre los hitos de la agenda destaca la proyección del film «Todo por ella» de Gerardo Gouverneur y la película «Turba», presentada por Jericó Montilla y los hermanos Rodríguez. Asimismo, se rendirá un sentido homenaje In Memoriam a los caídos del 3 de enero, integrando el arte con el sentir social de la comunidad.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL TOM

 Martes 27 de enero

09:30 am: Apertura y discurso de la Red de Cine (Irama Zerpa).

10:00 am: Proyección de cortos estudiantiles y regionales.

01:20 pm: Concurso y premiación “Maracay en 90 segundos”.

02:30 pm: Proyección de la película “Todo por ella” y conversatorio con su director, Gerardo Gouverneur.

Miércoles 28 de enero:

09:45 am: Proyección de los cortos «Desolada» (Daniel Peña) y «El tiempo que fue» (Luyo Castillo).

01:00 pm: Acto protocolar: Himno Nacional y homenaje In Memoriam por la Coral Fe y Alegría.

01:25 pm: Proyección del corto «Santiguao» de Oscar Reyes.

02:15 pm: Proyección de la película “Turba” (80 min) y conversatorio con Jericó Montilla y los hermanos Rodríguez.

03:30 pm: Cierre cultural con la presentación de Tatú Band y bailarinas.

La Red Popular de Cine y Audiovisuales invita a todo el pueblo aragüeño a sumarse a estas actividades gratuitas, para celebrar la «fuerza transformadora» del cine que sigue creciendo en el estado.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CIUDAD MCY

