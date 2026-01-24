Aragua celebrará 129 años del Cine Venezolano con un enfoque humano

En este nuevo aniversario de la cinematografía nacional, la Red Popular de Cine y Audiovisuales planea ofrecer un enfoque distinto que será proyectado durante dos días en el TOM

CIUDAD MCY.- En el marco del 129° aniversario del Cine Nacional la Red Popular de Cine y Audiovisuales del estado Aragua, anunció una programación especial que rendirá tributo a la historia cinematográfica del país, pero con una mirada puesta firmemente en el futuro y en los nuevos talentos de la región.

Nelson Escalona, encargado de la Red Popular de Cine y Audiovisuales, destacó durante una rueda de prensa en el Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) que esta celebración trasciende la simple efeméride histórica de Manuel Trujillo Durán. «Hoy vamos a hacer una declaración más humana. El cine en Aragua está creciendo; tenemos nuevos jóvenes, nuevos actores, hombres y mujeres que están participando en esta actividad tan hermosa», afirmó emocionado.

Escalona subrayó que el sector cinematográfico en Aragua ha alcanzado una «mayoría de edad», con una actividad constante y profesional que cuenta con el respaldo de instituciones como la Gobernación de Aragua, la Alcaldía de Girardot, la Secretaría de Cultura y el Teatro de la Ópera de Maracay, entre otros aliados estratégicos.

La programación, que se desarrollará principalmente los días 27 y 28 de enero, incluye proyecciones de cortometrajes estudiantiles, conversatorios con directores y el esperado concurso «Maracay en 90 segundos», una iniciativa que busca capturar la esencia de la ciudad a través del lente de creadores locales.

Entre los hitos de la agenda destaca la proyección del film «Todo por ella» de Gerardo Gouverneur y la película «Turba», presentada por Jericó Montilla y los hermanos Rodríguez. Asimismo, se rendirá un sentido homenaje In Memoriam a los caídos del 3 de enero, integrando el arte con el sentir social de la comunidad.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL TOM

Martes 27 de enero

09:30 am: Apertura y discurso de la Red de Cine (Irama Zerpa).

10:00 am: Proyección de cortos estudiantiles y regionales.

01:20 pm: Concurso y premiación “Maracay en 90 segundos”.

02:30 pm: Proyección de la película “Todo por ella” y conversatorio con su director, Gerardo Gouverneur.

Miércoles 28 de enero:

09:45 am: Proyección de los cortos «Desolada» (Daniel Peña) y «El tiempo que fue» (Luyo Castillo).

01:00 pm: Acto protocolar: Himno Nacional y homenaje In Memoriam por la Coral Fe y Alegría.

01:25 pm: Proyección del corto «Santiguao» de Oscar Reyes.

02:15 pm: Proyección de la película “Turba” (80 min) y conversatorio con Jericó Montilla y los hermanos Rodríguez.

03:30 pm: Cierre cultural con la presentación de Tatú Band y bailarinas.

La Red Popular de Cine y Audiovisuales invita a todo el pueblo aragüeño a sumarse a estas actividades gratuitas, para celebrar la «fuerza transformadora» del cine que sigue creciendo en el estado.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CIUDAD MCY