Nuevo campamento logístico de minería ilegal fue desmantelado en Amazonas

CUIDAD MCY.-El equilibrio ambiental es defendido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Como parte de la Operación Neblina 2025, través de Unidades de Reacción Rápida de combate (URRA), efectivos de la FANB desmantelaron y destruyeron un campamento logístico de minería ilegal en el municipio Atabapo, estado Amazonas. Asimismo, se decomisó una embarcación tipo bongo en el municipio Autana.

El Comandante Estratégico Operacional de la FANB, GJ. Domingo Hernández Lárez, detalló que en el primer operativo se incautó una moto, nueve motores de succión de 13 HP, un motor de succión de 20 HP, una planta eléctrica de 1300 W, 50 tubos de PVC, tres mangueras tipo maraca, 20 alfombras usadas como tamiz, cuatro rejillas metálicas, dos cilindros de gas y dos correas para motores mineros.

Todo el material y equipo fueron destruidos e incinerados en el lugar de los hechos, en cumplimiento de las medidas precuatelativas dictadas por el tribunal penal de primera instancia de control del estado Amazonas, para preservar la diversidad biológica, la fauna, la flora y los minerales del territorio; también, por servir de soporte logístico para la depredación del medio ambiente en las actividades de minería ilegal, prohibidas por el Estado venezolano, de acuerdo con lo establecido en la Ley Penal del Ambiente, violando el ordenamiento jurídico y la seguridad y defensa nacional. El procedimiento fue notificado al Ministerio Público.

MÁS RESULTADOS

En un segundo operativo se incautó una embarcación tipo bongo, un motor fuera de borda y 87 sacos de bióxido de estaño, con un peso total de 2.250 kg, exactamente en las riberas del río Orinoco, sector Boca de Sipapo, en el mismo estado Amazonas.

«Venezuela, tierra de paz, de derecho y de justicia que lucha a diario contra la depredación ambiental y la explotación minera ilegal en pro de un medio ambiente saludable», destacó el GJ. Hernández Lárez.

Prensa Ceofanb | FOTOS: CORTESÍA