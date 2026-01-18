Nuevos Fondos Soberanos podrán ser auditados por el pueblo

CIUDAD MCY.-Los dos Fondos Soberanos creados el pasado 15 de enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tendrán una “plataforma tecnológica que transparente completamente” su uso. Así lo explicó la mandataria este sábado durante una jornada de atención social a las víctimas de los ataques de Estados Unidos en la zona residencial de Fuerte Tiuna.

“En su momento, cuando empiecen a ingresar los dividendos de la venta del petróleo, nosotros iremos informando cuánto hay en el Fondo. El pueblo venezolano debe saber y vamos a informar también en qué se va a gastar en los Fondos Soberanos para las áreas que ya hemos mencionado”, detalló en compañía de varios ministros de su Gabinete y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Rodríguez reiteró que el primer Fondo Soberano será para la protección social, dirigido a atender el ingreso a los trabajadores y trabajadoras venezolanas, para atender los programas de salud, de alimentación, de educación y de vivienda.

El segundo Fondo Soberano, dijo, será asignado a los servicios públicos y la infraestructura del país, especialmente al fortalecimiento de los servicios básicos como el agua, el gas, la electricidad y la vialidad.

FUENTE EL FOCO | FOTO REFERENCIAL