Senades realiza despliegue para promover la paz

CIUDAD MCY.-El Servicio Nacional para el Desarme (Senades), anunció el fortalecimiento de su despliegue territorial de sus programas educativos y abordajes comunitarios que alcanzaron a cientos de niños, jóvenes y familias en diversas regiones del país.

Bajo la premisa de que la prevención comienza en las aulas, la institución implementó una agenda pedagógica. En el Distrito Capital y Miranda, por ejemplo, realizaron talleres sobre el “Proyecto de Vida” y valores fundamentales. Posteriormente, en Cojedes, los conversatorios “Entorno Seguro” y “Las Armas No Son Juegos” abordaron la prevención del acoso escolar, detalló nota de prensa de la institución.

La nota pormenoriza que de manera simultánea, en La Guaira, más de 130 estudiantes recibieron contención emocional para un retorno a clases en armonía.

En paralelo, el plan “Conoce al Senades, casa por casa” se desplegó en sectores populares de Caracas. Funcionarios recorrieron las comunidades para informar sobre la prevención del delito. Además, incentivaron la entrega voluntaria de armas de fuego como un acto de conciencia ciudadana.

