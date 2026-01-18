Ciudad MCY

Comunicación Patria

Venezuela

Senades realiza despliegue para promover la paz

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Ene 18, 2026

CIUDAD MCY.-El Servicio Nacional para el Desarme (Senades), anunció el fortalecimiento de su despliegue territorial de sus programas educativos y abordajes comunitarios que alcanzaron a cientos de niños, jóvenes y familias en diversas regiones del país.

Bajo la premisa de que la prevención comienza en las aulas, la institución implementó una agenda pedagógica. En el Distrito Capital y Miranda, por ejemplo, realizaron talleres sobre el “Proyecto de Vida” y valores fundamentales. Posteriormente, en Cojedes, los conversatorios “Entorno Seguro” y “Las Armas No Son Juegos” abordaron la prevención del acoso escolar, detalló nota de prensa de la institución.

La nota pormenoriza que de manera simultánea, en La Guaira, más de 130 estudiantes recibieron contención emocional para un retorno a clases en armonía.

En paralelo, el plan “Conoce al Senades, casa por casa” se desplegó en sectores populares de Caracas. Funcionarios recorrieron las comunidades para informar sobre la prevención del delito. Además, incentivaron la entrega voluntaria de armas de fuego como un acto de conciencia ciudadana.

FUENTE AVN | FOTO REFERENCIAL

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Venezuela

Nuevos Fondos Soberanos podrán ser auditados por el pueblo

18 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Concejo Municipal Lamas emitió acuerdo por los mártires caídos este 3E

18 de enero de 2026 Milexis Pino
Aragua

Aragua escribió con amor al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores

18 de enero de 2026 Milexis Pino
Mundo

Brasileños exigen libertad del presidente Maduro con cartas de apoyo

18 de enero de 2026 Milexis Pino