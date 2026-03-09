Obra “José Gregorio Hernández: La Historia” se estrenará en Barquisimeto

CIUDAD MCY.- La obra de teatro “José Gregorio Hernández: La Historia” llegará a Barquisimeto con una serie de funciones especiales en el majestuoso Teatro Juares, en el marco de la Vitrina Cultural de Lara, iniciativa que busca consolidar al estado como un punto de encuentro artístico de alcance nacional e internacional.

Las funciones se llevarán a cabo durante los días viernes 13 y sábado 14 de marzo, en diversos horarios: 3:00 pm, 6:00 pm y 7:00 pm.

Durante una rueda de prensa, la presidenta del Teatro Juares, Luisana Castillo, destacó que la elección de la entidad como sede responde a su posicionamiento como uno de los principales destinos de turismo religioso del país. “Lara es tierra de fe. Traer esta obra aquí no es casualidad; es una oportunidad para que venezolanos y visitantes vivan una experiencia espiritual y cultural única, que además dinamiza nuestra economía y reafirma nuestra identidad”, expresó

La obra, protagonizada por el actor David Pérez Chacón, ofrece una mirada humana y profunda sobre la vida del «Médico de los pobres». No solo explora sus milagros, sino también los valores de reconciliación, esperanza y solidaridad que lo convirtieron en un símbolo de unión para los venezolanos.

En ese sentido, el secretario de Gobierno del estado Lara, Nelson Torcate indicó que “esta experiencia es una oportunidad para disfrutar más allá de la devoción y la fe, en un relato que convoca a la reconciliación que tanto necesitamos”.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA