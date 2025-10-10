Ocumare de la Costa de Oro se activó durante el despliegue del Plan Independencia 200

CIUDAD MCY.-Desde Ocumare de la Costa el pueblo organizado en perfecta unión Civico- Militar- Policial dió inicio a las acciones contempladas por la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), instrucción emanada del Presidente Nicolás Maduro Moros.

El alcalde Wilmer Leal acompañado de las comunidades, jefes de UBch, personal médico, cuerpos policiales, bomberos, protección civil, Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Milicia, pusieron en práctica los diferentes ejercicios de chequeo de acciones de comando y comunicación establecidos para este despliegue.

Se realizaron ejercicios conjuntos de tomas de playas, toma y resguardo de las instalaciones de los servicios públicos del municipio como los son: el gas y la subestación eléctrica, así como también la verificación de las estrategias y tácticas para la defensa del territorio en el eje costero.

Estás acciones, enmarcadas en la constitución, están basadas en el principio de corresponsabilidad que tienen los ciudadanos en la defensa integral de la nación ante cualquier agresión.

PRENSA ALCALDÍA DE OCUMARE DE LA COSTA DE ORO

CORTESÍA: CORTESÍA