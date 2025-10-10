Melo, firme ante la Operación Independencia 200: «¡Por Urdaneta No Pasarán!

CIUDAD MCY.-Con una firme postura y poderosa consigna: «¡Por Urdaneta no pasarán!», el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo se integró y lideró activamente el Ejercicio Cívico-Militar Operación Independencia 200, tras un contundente despliegue de sus Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), reafirmando su compromiso con la soberanía nacional y la paz del país.

La máxima autoridad local aseguró que la participación del municipio se enmarcó en la defensa integral del territorio. «Desde la madrugada dimos inicio a este ejercicio, con el propósito de defender la paz y la soberanía del país en el marco de la Operación Independencia 200», señaló.

Aseguró que los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) se activaron en la entidad para garantizar la paz y la soberanía nacional, sumándose al ejercicio que se lleva a cabo en todo el territorio.

Finalmente, el alcalde Julio Melo concluyó su intervención desde la estación policial de la jurisdicción con un mensaje de lealtad: «Leales Siempre, traidores Nunca».

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA |FOTOS CORTESÍA