Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Melo, firme ante la Operación Independencia 200: «¡Por Urdaneta No Pasarán!

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Oct 10, 2025

 

CIUDAD MCY.-Con una firme postura y poderosa consigna: «¡Por Urdaneta no pasarán!», el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo se integró y lideró activamente el Ejercicio Cívico-Militar Operación Independencia 200, tras un contundente despliegue de sus Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), reafirmando su compromiso con la soberanía nacional y la paz del país.

La máxima autoridad local aseguró que la participación del municipio se enmarcó en la defensa integral del territorio. «Desde la madrugada dimos inicio a este ejercicio, con el propósito de defender la paz y la soberanía del país en el marco de la Operación Independencia 200», señaló.

Aseguró que los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) se activaron en la entidad para garantizar la paz y la soberanía nacional, sumándose al ejercicio que se lleva a cabo en todo el territorio.

Finalmente, el alcalde Julio Melo concluyó su intervención desde la estación policial de la jurisdicción con un mensaje de lealtad: «Leales Siempre, traidores Nunca».

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA |FOTOS CORTESÍA

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Aragua

Ocumare de la Costa de Oro se activó durante el despliegue del Plan Independencia 200

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Melo, firme ante la Operación Independencia 200: «¡Por Urdaneta No Pasarán!

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Deportes

Comunidad deportiva y recreativa participó en Taller de Liderazgo Comunal

10 de octubre de 2025 Milexis Pino
Aragua

Aragua participó en el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra

10 de octubre de 2025 Milexis Pino