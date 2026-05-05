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OFAC autoriza asesoría técnica a Venezuela sobre posible reestructuración de deuda soberana

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PorRafael Velásquez

May 5, 2026

CIUDAD MCY.– El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EEUU), a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), autorizó este martes la prestación de ciertos servicios al gobierno de Venezuela, como parte de las negociaciones de una posible reestructuración de una deuda soberana de la nación bolivariana.

De acuerdo con la Licencia General N.° 58 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de este 5 de mayo, se emite “Autorización de ciertos servicios al Gobierno de Venezuela en relación con una posible reestructuración de la deuda” que incluye a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y las filiales de la empresa estatal venezolana.

El documento indicó que el alcance de esta autorización oficial se limita a servicios de asesoría, estructuración y debida diligencia vinculados a procesos de reestructuración contingentes, sin autorizar la liquidación, transferencia o ejecución de obligaciones de deuda propiamente dichas, las cuales permanecen sujetas a las prohibiciones de la Orden Ejecutiva 13808.

La decisión constituye el primer instrumento del 2026 orientado a habilitar el proceso precontractual en el ámbito de la deuda soberana venezolana.

FUENTE: AVN

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