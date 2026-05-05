Presidenta (E) Delcy Rodríguez entregó viviendas en el 15º aniversario de la GMVV

CIUDAD MCY.- La Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza este martes el acto central por el 15° aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) desde el Urbanismo Waraira Repano, ubicado en el sector Maripérez Norte de la parroquia El Recreo, en Caracas.

Durante la jornada, realiza la entrega formal de llaves y títulos de tierra urbana a las familias beneficiadas, ratificando un derecho humano inalienable que, desde la creación de la Misión en 2011, ha transformado la realidad de millones de hogares venezolanos a pesar del impacto de más de 1.081 medidas coercitivas unilaterales vigentes contra la nación.

La actividad destaca el concepto de la Ciudad Humana y Comunal como un modelo integral de hábitat y tiene previsto el recorrido de la Mandataria Encargada por las instalaciones de la primera etapa del urbanismo capitalino, el cual cuenta con espacios destinados al empoderamiento popular y el bienestar social, tales como una Sala de Autogobierno, un consultorio médico, áreas de usos múltiples y la zona recreativa «zona Gamer».

Este despliegue simboliza el Plan Renacer y Esperanza, orientado a la culminación progresiva de obras y al fortalecimiento del Poder Popular a través de la transferencia de competencias en el mantenimiento y gestión del hábitat.

Esta entrega de viviendas ratifica el compromiso del Ejecutivo Nacional con la Segunda Transformación (2T), proyectando a la Gran Misión Vivienda Venezuela no solo como una infraestructura, sino como un territorio de encuentro y reconciliación nacional donde se promueve la convivencia democrática y el derecho al desarrollo integral de la familia venezolana.

REGISTRO DE TÍTULOS ACTIVO

La presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el inicio del registro en el Sistema Patria para los favorecidos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). El objetivo de esta medida es la actualización de información necesaria que permita la entrega efectiva de los títulos de las viviendas adjudicadas.

«Yo he llamado a simplificar todos los trámites burocráticos administrativos del Estado venezolano. Vamos a organizar los expedientes y que todos los beneficiados tengan título de propiedad”, informó desde la urbanización Maripérez de Caracas, donde presidió la entrega de nuevos hogares de la Gran Misión Socialista, que cumple 15 años desde su creación por el comandante Hugo Chávez Frías.

Sobre este tema, la jefa de Estado (E), enfatizó que esta fecha es de celebración, ya que el 30 de abril de 2011, el Comandante Eterno, Hugo Chávez realizó un acto de justicia social. “Hizo un acto del derecho del pueblo venezolano a la vivienda y cambió esa visión y esa perspectiva de la vivienda como un bien comercial”.

Rodríguez, subrayó que, bajo el modelo actual, la vivienda no constituye un producto ni un «bien comercial», sino un espacio para la vida digna. “Es el hábitat que permite realizar y conformar la ciudad humana para la felicidad del pueblo venezolano”.

En el transcurso de la actividad, la mandataria (E) anunció la entrega de 428 viviendas en todo el país, junto con sus respectivos títulos de propiedad. Reiteró que la GMVV tiene como fin último el bienestar de la población.

Al cumplir 15 años de trayectoria, calificó esta iniciativa como una «creación hermosa» que garantiza protección a niños, mujeres, hombres y adultos mayores en el territorio nacional.

NUEVA REFORMA INMOBILIARIA

En continuidad con los anuncios previos sobre la transformación del sector vivienda, la presidenta (E), Delcy Rodríguez, ratificó el avance de la reforma a las leyes inmobiliarias diseñada para dinamizar el mercado de alquileres. En ese sentido, estima que esta adecuación legal permitirá la incorporación inmediata de unas 500 mil viviendas que permanecen desocupadas, con el objetivo central de establecer condiciones de seguridad jurídica que fomenten una relación armónica entre arrendadores y arrendatarios, bajo la supervisión directa del Estado.

​Esta medida profundiza el apoyo a los sectores más jóvenes de la población, específicamente a las nuevas familias que requieren opciones de residencia accesibles para consolidar sus hogares. «Permite el arrendamiento para las jóvenes familias, para los jóvenes que recién se casan y quieren formar una familia, puedan tener una vivienda», aseveró.

Asimismo, mencionó que la reforma busca superar el estancamiento del sector provocado por las restricciones económicas externas, al abrir canales para que el inventario habitacional existente se convierta en una solución real y eficiente frente a la demanda actual de la juventud venezolana.

«Estamos construyendo por la esperanza, por el futuro pero superando las dificultades que nos ha causado el bloqueo, que nos ha causado las sanciones», resaltó Delcy Rodríguez.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL | VTV

FOTO: CORTESÍA