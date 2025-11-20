Omar Vizquel nominado por novena vez a Cooperstown

CIUDAD MCY.- El Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas dio a conocer el pasado lunes la plantilla de votación de 2026, con el ex paracorto venezolano Omar Vizquel entre 27 candidatos, en su novena y penúltima postulación desde el año 2018.

En total, en la lista de jugadores elegibles para las escogencias que deben hacer los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA, por sus siglas en inglés), figuran cuatro candidatos criollos. Junto a Vizquel están el ex outfielder aragüeño Bob Abreu, quien está por séptimo año en la papeleta desde 2020; el ex cerrador caraqueño Francisco Rodríguez quien aparece por cuarto año desde 2023 y el ex lanzador abridor carabobeño Félix Hernández, quien este año, en su estreno en el formulario, ocupó el décimo lugar en el escrutinio con un total de 81 votos, un 20.6% de los sufragios.

Vizquel, de 58 años de edad, jugó en Grandes Ligas por 24 temporadas entre 1989 y 2012. Este año recibió 70 votos (17-8%). Su mejor figuración ha sido 52.6% (241 votos) en 2020.

A lo largo de su sobresaliente carrera ganó el premio Guante de Oro en once ocasiones, la segunda mayor cifra entre todos los campocorto que han actuado en MLB, superado solo por los 13 trofeos de esta categoría que consiguió Ozzie Smith.

Entre otros notables registros defensivos, Vizquel es el torpedero que ha intervenido en mayor cantidad de juegos (2.709) y es el líder de todos los tiempos en promedio de fildeo con marca de .984.

Abreu jugó por 19 temporadas entre 1996 y 2014. Dejó promedio de al menos .300 en seis ocasiones, remolcó 100 o más carreras en ocho oportunidades. Es apenas uno de 75 bigleaguers con al menos 400 bases robadas y junto a Barry Bonds integra la única pareja de artilleros de MLB con al menos 1.400 carreras anotadas, 1.400 bases por bolas, 1.300 remolcadas y cuatro centenares de almohadillas estafadas.

Rodríguez salvó 437 juegos en su carrera de 16 años (2002-17), la sexta mejor marca de la historia. En 2008 implantó marca absoluta de rescates en una campaña con 62.

Hernández ganó 169 juegos en 15 temporadas (2005-19) con los Marineros, tope de victorias para venezolanos en MLB. Obtuvo el premio Cy Young de la Liga Americana en 2010 y lanzó un Juego Perfecto en 2012.

