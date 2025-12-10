Organismos de seguridad postularon ideas a la nueva Ley de Convivencia Ciudadana

Los funcionarios, desde el conocimiento y experiencias en las calles, elevaron ideas que ayudarán a disminuir los accidentes de tránsito

CIUDAD MCY.-En el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), se llevó a cabo una reunión de los cuerpos de Prevención y Seguridad Ciudadana, institutos de protección de niños, niñas y adolescentes; y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), quienes marcaron posición ante la reforma total de la Ley de Convivencia Ciudadana.

Los funcionarios elevaron nutridas propuestas que, basadas en sus conocimientos y experiencias, ayuden a generar mejores condiciones de vida y compartir dentro de la sociedad aragüeña. Con un alto compromiso patriótico, sumaron esfuerzos a la edificación de un entorno pacífico, lleno respeto a los espacios públicos y los habitantes.

El encuentro estuvo dirigido por el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández; la presidenta del Cleba, Katiana Hernández; el presidente de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, Lipson Ferrer; el comandante de la Policía Bolivariana de Aragua (PBA), GB Raúl Parra; el comandante del Cuerpo de Bomberos del estado Aragua; Pedro Olivo, entre otras personalidades.

La reunión se realizó como parte de las consultas sectoriales, conociendo así los planteamientos de las distintas áreas que integran la entidad.

En esa línea de acción, Manuel Hernández, presidente de la Subcomisión de Vialidad del Parlamento Nacional, mencionó que la modificación está orientada hacia la cultura preventiva y formación, tanto de los empleados públicos correspondientes como del pueblo.

“El órgano legislativo recibió las ideas de estos hombres y mujeres que conocen la realidad de las calles; junto a ellos y todo el pueblo aragüeño vamos a transformar la educación vial, convivencia entre vecinos, seguridad, y la protección de los animales”, explicó el parlamentario.

Uno de los puntos focales de esta reorganización es la lograr disminuir el número de accidentes de tránsito que ocurren al nivel regional, pues los casos de politraumatismo y decesos por esta causa se convirtieron en un problema de salud pública.

El que los aragüeños, bajo la guía del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Joana Sánchez, trabajen en el cuidado de la vida se toma de referencia a nivel nacional, acotó el diputado Hernández. “Esta ley regional nos obliga a impulsar nuevas estrategias, ya hemos planteado en la Asamblea Nacional la reforma de la Ley de Tránsito Terrestre, y la creación de una ley especial en materia de educación y seguridad vial”.

BALANCE REGIONAL

La presidenta del Cleba, Katiana Hernández, ofreció un parte de los alcances que arduas semanas de trabajos de consulta dejaron para una actualización completa del ordenamiento jurídico. Hasta la fecha llegaron a un 100% del debate municipal, 90% de las discusiones comunales y dieron inicio a las sectoriales.

Desde el Poder Ejecutivo y Legislativo del estado, el periodo 2026 comenzará con “la transformación de la conciencia de los ciudadanos, una nueva etapa de educación vial, respeto a los bienes públicos, disposiciones de los desechos sólidos, cuidado de los animales”, por detallar algunas de las aristas.

La legisladora exaltó que más allá de sancionar, pretenden sensibilizar mediante la educación. Algunas de las propuestas que recibieron de los circuitos comunales fueron:

Control de la contaminación sónica dentro de las comunidades, por los altos niveles de música durante tiempos prolongados.

Control de los horarios para el expendio de licores.

Regular los botes de aguas blancas y servidas.

Manejo y disposición final de la basura.

“Uno de los temas más interesantes que recibimos fue sobre la contaminación, la acumulación de ciertos artículos, tanto en casas como sitios públicos, genera ácaros y chinches”, fue parte de su intervención.

En el debate dijeron presente integrantes de las filas del Instituto Nacional de Transporte, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Ven 911, Protección Civil, Guardaparques, Bomberos, Cuadrantes de Paz, Policía Bolivariana de Aragua, Bomberos Forestales, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | CORTESÍA