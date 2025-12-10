Realizan jornada de bacheo en el Circuito 3 de Ocumare de la Costa de Oro

75 toneladas de asfalto se han colocado lo largo de la calzada con el fin de mejorar la circulación vial y peatonal

CUIDAD MCY.-Como parte del plan continuo de rehabilitación y mejoramiento de la red vial del municipio, la Alcaldía Bolivariana de Ocumare de la Costa de Oro, liderada por el alcalde Wilmer Leal, ejecutó una nueva jornada de bacheo y asfaltado en el Circuito 3, logrando la colocación de 75 toneladas de asfalto en tramos estratégicos de la carretera nacional.

Estos trabajos, que dan continuidad a las labores iniciadas el pasado domingo, se enmarcan en el Plan de Servicios Públicos municipal y cuentan con el respaldo de Vías de Aragua y la gobernadora Joana Sánchez. La intervención se concentró en la vía a la altura de la redoma del Playón, sector Independencia, con dirección a la Bahía de Cata y el pueblo de Cata, cubriendo áreas pertenecientes a la Comuna Cenca y la Comuna Daniel Naranjo.

El alcalde Leal destacó que estas acciones forman parte del esfuerzo por «impulsar cada espacio, humanizándolo para el buen vivir de sus habitantes», en línea con los objetivos de la Segunda Transformación (2T) contemplada en la Ley del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), direccionada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.

La ejecución de la obra contó con la supervisión directa del Abg. Mayker Pérez, Director de Seguridad Ciudadana, y del Abg. Eduardo Vielma, Director General de la Alcaldía, quienes coordinaron los trabajos en conjunto con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y la brigada de tránsito, garantizando la seguridad y fluidez vial durante las labores.

El asfaltado representa una transformación clave en la infraestructura, tanto urbana como rural, al mejorar sustancialmente la calidad de vida de los ciudadanos, potenciar el desarrollo económico, incrementar la seguridad vial y modernizar la conectividad entre comunidades. Este avance contribuye directamente a fortalecer el turismo y la producción en la región costera.

La Alcaldía Bolivariana de Ocumare de la Costa de Oro reitera su compromiso con la recuperación integral de la vialidad municipal y anuncia que continuará desplegando estas jornadas en diferentes circuitos para beneficio de toda la población.

PRENSA ALCALDÍA COSTA DE ORO | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA COSTA DE ORO