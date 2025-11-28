Orquesta Sinfónica Simón Bolívar: talento, belleza y pasión

CUIDAD MCY.-Ciento diez músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela mostrarán su talento y pasión, al interpretar la «Sinfonía N°2 en Re, mayor, Op. 43» y «Finlandia», ambas originales del compositor y violinista finlandés Jean Sibelius (1865-1957).

Considerada la más importante del país y una de las más respetadas del mundo, la agrupación será dirigida por el maestro Andrés David Ascanio este sábado 29 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, en el imponente escenario de la Sala Simón Bolívar de la sede de El Sistema en Quebrada Honda.

La segunda sinfonía de Sibelius es la más interpretada en el mundo, una obra “llena de colores y temas folclóricos, un viaje maravilloso” explicó Ascanio en medio de los ensayos previos al recital. Sobre «Finlandia», recordó que fue concebida como un himno de resistencia frente al dominio del Imperio ruso: “Un regalo de Sibelius para su país en tiempos de lucha por la independencia”.

La formación incluye dieciséis primeros violines, catorce segundos, doce violas, diez cellos y ocho contrabajos. En las maderas, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagots; en los metales, cuatro cornos, tres trompetas, tres trombones y una tuba. Una plantilla que garantiza la potencia y riqueza sonora característica de la OSSB, la cual ha maravillado a los amantes de la música de todo el mundo, teniendo como director musical al maestro Gustavo Dudamel.

El músico admite que se trata de un privilegio y a la vez un compromiso gigantesco dirigirla en esta presentación.

FUENTE ÚLTIMAS NOTICIAS | FOTO CORTESÍA