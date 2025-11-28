Venezuela participó en segunda Fiesta Literaria del Círculo de Amigos de España

CUIDAD MCY.-La Embajada de Venezuela en Suiza participó en la segunda Fiesta Literaria del Círculo de Amigos de España, Portugal e Iberoamérica, con el poema «Rememorando la Batalla de Carabobo», del poeta, diplomático y Premio Nacional de Literatura (1969), Vicente Gerbasi, en la voz del embajador Roy Chaderton Matos.

Además de Venezuela, en la actividad participaron las embajadoras y los embajadores de Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, México y Perú, lo que permitió disfrutar de autores clásicos como Jorge Luis Borges (Arg) y Antonio Machado (Esp) y del Boom Latinoamericano como Gabriel García Márquez (Col), José Lezama Lima (Cub), Mario Vargas Llosa (Per) y Carlos Fuentes (Mex), así como de noveles escritores como S. Campbell (CR) y E. A. García (Ecu).

La lectura del poema venezolano por parte del embajador Chaderton Matos estuvo especialmente cargada de emoción, no solo por el patriótico contenido de la obra, su cadencia y su métrica, sino también por la pertinencia del mismo en los actuales momentos, además de la impronta anecdotaria del sentimiento personal entre ambos diplomáticos en cuestión.

Previo a la lectura, el jefe de Misión promovió al poeta Gerbasi a la categoría de “Santo Laico”, una imagen que, de acuerdo a sus palabras, es solo para aquellos que de manera proba y por demás patriota pueden llegar algunos con el testimonio de una vida pura y decente.

La ocasión favoreció compartir anécdotas propias de sus experiencias compartidas, cuando el poeta fue el primer embajador del joven secretario Chaderton Matos en Varsovia, además de recordar el especial afecto de Gerbasi a Suiza, en donde incluso fundó, junto a los poetas helvéticos Aubert, Haldas y Trollet, el proyecto “Jeunne Poesie Genevoise”, en 1948.

Finalmente, la lectura de “Rememorando la Batalla de Carabobo” acercó al fervor del sentimiento patrio en estos precisos momentos cuando la dictadura imperial acecha en el Caribe.

Fuente Embajada de Venezuela en Suiza | FOTO CORTESÍA