Pacientes de Misión Sonrisa fueron atendidos en jornada de saneamiento dental

CIUDAD MCY.-A propósito de las acciones impulsadas por el Presidente Nicolás Maduro, la ministra Magaly Gutiérrez y la Gobernadora Joana Sánchez, se llevó a cabo una jornada de saneamiento dental para pacientes de Misión Sonrisa en las instalaciones de la Corporación de Salud del estado Aragua (Corposalud).

La articulación entre el 1×10 del Buen Gobierno y Misión Sonrisa hizo posible que aproximadamente 20 pacientes fueron atendidos durante la jornada, cuyo propósito fue realizar servicios como extracciones, limpiezas y restauraciones; esto como paso previo a la rehabilitación protésica que recibirán los pacientes citados.

Misión Sonrisa es un programa social impulsado por el Gobierno venezolano, cuyo objetivo es brindar atención odontológica gratuita a la población más vulnerable. A través de esta iniciativa se busca mejorar la salud bucal de los ciudadanos y contribuir al bienestar general de la comunidad.

Este tipo de acciones ratifican el compromiso del Gobierno Bolivariano con la salud del pueblo, avanzando hacia el fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS).

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS; CORTESÍA