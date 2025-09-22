Avanza rehabilitación del refugio para motorizados en la Avenida Casanova Godoy

** Con estos trabajos impulsados por la Vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se busca garantizar el derecho a la ciudad bajo una visión urbana y ecológica que fortalezca la movilidad segura para todos los aragüeños**

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por consolidar ciudades más humanas y funcionales, el Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de la empresa estadal Vías de Aragua, avanza la rehabilitación del refugio para motorizados en la Avenida Casanova Godoy, en el municipio Girardot.

Estas acciones se enmarcan en las directrices del Plan de la Patria de las 7T y el Plan de la Aragüeñidad, específicamente en su segunda transformación, que promueve el desarrollo de ciudades para el Buen Vivir, la optimización de los servicios públicos y la creación de espacios funcionales y agradables para todos los ciudadanos.

Las labores en ejecución son de carácter integral y comprenden la restauración de la fachada interna y externa de las estructuras viales, así como una nueva demarcación para optimizar el flujo vehicular.

De igual forma, los trabajos incluyen el embellecimiento general de la zona, con la aplicación de pintura en la estructura y la rehabilitación de aceras y brocales, permitiendo que los motorizados puedan disfrutar de espacios renovados y seguros.

Esta iniciativa no solo mejora la infraestructura vial, sino que también contribuye al embellecimiento de la ciudad y fomenta una mejor convivencia ciudadana, en total concordancia con los lineamientos del Plan de la Aragüeñidad.

Con este despliegue, el Gobierno Bolivariano de Aragua, bajo el liderazgo de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez, reafirma su compromiso con la modernización urbana y el fortalecimiento de los servicios públicos.

YORBER ALVARADO | FOTOS | PRENSA VIAS DE ARAGUA