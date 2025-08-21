Padrino López advierte a Estados Unidos no poner una mano en Venezuela

CIUDAD MCY.- El vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, G/J Vladimir Padrino López, advierte al Gobierno de Estados Unidos que no se atrevan a agredir la soberanía de Venezuela, ante la presencia de una flota de buques estadounidenses en el mar Caribe.

«Le digo a los Estados Unidos que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela. Lo digo en representación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que no se atreva porque no nada más la FANB, somos un pueblo unido que quiere y ama la patria», expresó en un video publicado en sus cuentas de redes sociales.

El ministro también del Poder Popular para la Defensa afirmó que una agresión militar no solo afectaría a Venezuela, sino a toda Latinoamérica y el Caribe, «que no pongan un pie en territorio venezolano y agredan nuestra soberanía. Porque no solamente sería Venezuela, sería una agresión contra Latinoamérica toda», enfatizó.

Aseguró, además, que, a pesar de la existencia de “gobiernos tan vasallos, amantes de sus amos imperiales, los pueblos de la región se unirían en rechazo a una intervención”, destacó Padrino López.

El general en jefe recordó que no solo representa a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sino al pueblo venezolano en su totalidad, que están integrados para defender la soberanía nacional frente a cualquier amenaza externa.

