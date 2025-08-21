Venezuela participa en la Cumbre Amazónica de Bogotá con propuestas ambientales

CIUDAD MCY.- El canciller venezolano Iván Gil llegó a Bogotá, en compañia del ministro para el Ecosocialismo Ricardo Molina, en representación del presidente Nicolás Maduro, para intervenir en la Cumbre de Países Amazónicos.

«En representación del Presidente Nicolás Maduro, hemos llegado a Bogotá, Colombia, para participar en la Cumbre de Países Amazónicos. Venezuela se presenta en este encuentro con un sólido historial de logros en la protección de nuestra Amazonía. A lo largo de los años, el Gobierno Bolivariano, en estrecha colaboración con nuestro pueblo, ha enfrentado la minería ilegal y la deforestación en esta vital región de diversidad biológica, priorizando siempre la vida de nuestros pueblos indígenas y el desarrollo sostenible», expresó Gil en su canal de Telegram.

Además, el canciller expresó que «este encuentro tiene como objetivo construir un pacto entre nuestras naciones que fomente la preservación conjunta de la Cuenca Amazónica, alineándose con las necesidades y aspiraciones de nuestros pueblos indígenas. Esta posición unificada será presentada en la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, que se llevará a cabo en noviembre próximo en Brasil. Agradecemos sinceramente a las autoridades colombianas, en especial al Presidente Gustavo Petro, por acoger este significativo encuentro», puntualizó.

