Ministro Padrino López denuncia que EEUU triplicó operaciones de inteligencia en espacio aéreo venezolano

Ciudad MCY.- El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció este domingo la violación de las normas operacionales por parte de Estados Unidos (EE.UU.) con la utilización de aviones militares al norte del Caribe, triplicándose desde el pasado mes de agosto las operaciones de inteligencia sobre el territorio nacional.

Durante el balance de la jornada “El pueblo va a los cuarteles”, Padrino López cuestionó que “la mayoría de las veces violan las normas operacionales porque no notifican su plan de vuelo, pudiendo causar accidentes».

“En nuestro espacio marítimo al norte de nuestro territorio insular, siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos en el Caribe”, explicó, al tiempo que precisó que se trata de aeronaves RC135 “que utilizan sistemas de inteligencia avanzados para recopilar y procesar información en tiempo real hasta 200 millas (…) su alcance llega a territorio interno venezolano mediante sistemas de inteligencia electrónica, señales, radares, cámaras y sensores avanzados”.

No obstante, en las últimas semanas los aviones estadounidenses en el Caribe “pasaron de un patrón diurno, a hacerlo de noche y de madrugada, y triplicaron en agosto las operaciones de inteligencia y exploración contra La República Bolivariana de Venezuela”.

“Otros que pasan con mucha frecuencia son los E3 Sentry AWACS, que es un sistema de alerta y control aerotransportado, es decir, es un puesto de comando aéreo, equipado con radar rotativo de largo alcance, capaz de realizar vigilancia aérea y de superficie, detección electrónica, funciones de mando, control y comunicaciones, tiene un alcance de 7 mil kilómetros”, agregó.

Además, señaló que fue detectado el Boeing P-8 Poseidon, un tipo de avión de patrullaje marino especializado en reconocimiento, vigilancia y ataque de submarinos, equipado con radares, sonar de búsqueda y de fondo.

“Son aviones que están haciendo inteligencia y nosotros lo sabemos (…) Es un despliegue provocativo y que pretende que caigamos en el juego de la provocación para poder escalar en el conflicto militar y producir la agresión”, aseveró el ministro.

