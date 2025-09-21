Vicepresidenta ejecutiva de Venezuela recibió a dirigente cubano

CIUDAD MCY.- Delcy Rodríguez recibió hoy al miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales, y a la delegación que lo compaña en la visita oficial a Venezuela.

“Nos reunimos con la delegación del Partido Comunista de Cuba para fortalecer nuestros lazos de amistad y cooperación frente a los desafíos geopolíticos actuales y las agresiones imperiales contra nuestros pueblos”, escribió en su cuenta de Telegram la vicemandataria.

Rodríguez expresó que ambos países “seguiremos construyendo agendas concretas de trabajo” entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el PCC en el marco del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela “para vencer el criminal bloqueo económico del que ambos países somos víctimas”.

“¡Más firmes que nunca defendiendo el proyecto de Bolívar y Martí, de Chávez y Fidel!”, resaltó.

Morales llegó a Caracas el pasado miércoles para cumplimentar una amplia agenda de diálogo con las autoridades venezolanas, rendir honor al Libertador en el Panteón Nacional y reunirse con colaboradores de la isla que brindan sus servicios en la República Bolivariana.

El secretario de Organización y su comitiva, integrada por dirigentes del PCC, de la UJC, de la Central de Trabajadores de Cuba, entre otros, fue recibido el viernes por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno.

Este encuentro patentizó los estrechos vínculos de amistad y cooperación entre La Habana y Caracas, el cual quedó fortalecido con las proyecciones de trabajo entre el PSUV y el PCC, y la juventud de ambos países.

Maduro significó “la historia brillante de articulación” del Partido Comunista de Cuba de las fuerzas progresistas de América Latina y el Caribe.

Esta es una visita que “ha caído muy bien” en el Partido Socialista y llamó a desarrollar planes de acción, con una gran capacidad de integrar la experiencia histórica en todas las líneas y frentes de trabajo de la organización política cubana con el PSUV, el Gran Polo Patriótico y la Revolución bolivariana.

El gobernante convocó a afinar todos los planes en materia de formación con el de la isla para los cuadros del Partido y la juventud venezolanos, y “unir cada vez más a la UJC con la juventud socialista en todos los planes de intercambio del liderazgo juvenil”.

Por su parte, Morales reafirmó la voluntad de Cuba de siempre estar al lado de Venezuela y su pueblo, en esta y en cualquier otra circunstancia, y trasmitió un afectuoso saludo en nombre del líder de la Revolución Raúl Castro y del presidente y secretario general del PCC, Miguel Díaz-Canel.

“Cuente como siempre con Cuba, su pueblo y la Revolución”, ratificó, y recordó que para los cubanos está muy presente el viaje de José Martí a este país en 1881, donde rindió homenaje al Libertador y expresó “diga Venezuela en qué servirle.

