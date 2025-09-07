Panamá celebra Día Nacional en Expo de ciudad japonesa de Osaka

CIUDAD MCY.- La velada, bajo el lema “Salvando Vidas” comenzó con el tradicional izado de banderas con los himnos panameño y japonés, cuyas autoridades destacaron los estrechos vínculos que ambos países comparten en materia marítima y comercial, con el Canal de Panamá como eje principal, y el papel del istmo como centro de conexión en la región.

El mandatario visitante resaltó las potencialidades de Panamá como anfitrión de turismo, comercio, convenciones, de culturas y también y su inmensa vocación de servicio, además resaltó la calificación de su país como una de las pocas naciones carbono negativo.

Acompañado por el ministro de Estado de Asuntos Exteriores nipón, Hisayuki Fujii, el mandatario panameño recordó que en 1970 también su país estuvo presente en la Expo de Osaka, lo cual permitió impulsar los nexos bilaterales y que empresas japonesas como Panasonic establecieran en el istmo sus bases regionales seis años más tarde.

Según se conoció, actualmente más de 40 compañías de la nación asiática permanecen en Panamá con oficinas centrales para Latinoamérica y el Caribe.

El jefe de Estado ponderó además la firma de un memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y su par de Osaka, e invitó a los hombres de negocios a visitar la nación canalera y participar en otras muestras internacionales.

Durante los meses que lleva en marcha la feria, inaugurada el 13 de abril, los responsables del Pabellón de Panamá en la Expo de Osaka han celebrado una serie de eventos culturales y gastronómicos para promover productos como el café y el cacao, así como la búsqueda de inversiones para proyectos ajenos al Canal.

Más de dos millones de personas han pasado ya por el pabellón panameño, reveló el presidente, y los responsables esperan que la cifra se eleve a tres millones al cierre de la Expo el 13 de octubre.

La víspera, Mulino fue recibido por el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, encuentro en el que las partes acordaron estrechar las relaciones comerciales.

En particular subrayaron el proyecto de contar con una conexión aérea directa y que sus nacionales puedan beneficiarse de un programa de intercambio laboral entre empresas.

Otros temas de las conversaciones bilaterales fueron los programas de financiamiento y transferencia de tecnología, como ya se hizo en la tercera línea del Metro de Panamá, además de temas como el funcionamiento del Canal y el liderazgo del registro de busques, tomando en cuenta que la mitad de la flota japonesa navega con bandera panameña.

