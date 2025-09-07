Prosigue deflación en economía de El Salvador

CIUDAD MCY.- Esta situación es atribuida mayoritariamente a la caída de precios en transporte, alimentos, recreación y muebles, aunque muchos elementos no bajaron de precios y por el contario aumentaron.

La nación Centroamericana cerró con un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de un -0.11 por ciento en agosto, acumulando cinco meses consecutivos en deflación, precisó el CBR.

Desde abril el país entró en este proceso pero no se observa una caída generalizada de precios en la economía.

En El Salvador, el IPC está conformado por 248 artículos distribuidos en 196 bienes y 42 servicios de mayor demanda por la población.

PRENSA LATINA || FOTO CORTESÍA