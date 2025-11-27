Papa León XIV inicia su primer peregrinaje en Turquía y Líbano

CUIDAD MCY.-Seis meses después de su elección y con 70 años cumplidos, el papa León XIV se apresta para partir este jueves en su primer viaje internacional, en el que visitará Turquía y Líbano.

Una gira de seis días en dos escenarios muy distintos.

El sumo pontífice irá en avión a Ankara, la capital turca, con un objetivo principal: la celebración del 1700º aniversario del Concilio de Nicea, celebrado en mayo de 325, que representa un hito fundamental en la historia de la Iglesia.

En Turquía viven pocos cristianos entre una población de 87 millones de personas, en su gran mayoría musulmanas.

Cuatro días después, el 30 de noviembre, el panorama cambiará totalmente: Robert François Prevost aterrizará en Beirut, la capital del atormentado Líbano, donde muchos cristianos conviven con una mayoría musulmana. La situación va de mal en peor, con una guerra con Israel, sobre todo en el sur del país, que no da tregua a una nación ya afectada por una crisis económica profunda. El Papa les lleva un mensaje de esperanza.

FUENTE CIUDAD CCS | FOTO REFERENCIAL