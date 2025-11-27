China reafirmó su compromiso con la paz global

CUIDAD MCY.-Durante una conferencia de prensa en Beijín, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Guo Jiakun, destacó que el país asiático participa activamente en los mecanismos multilaterales de control de armamentos, desarme y no proliferación, y subrayó que sus propuestas e iniciativas buscan mejorar el entorno internacional de seguridad y reforzar la cooperación global en esta materia.

El portavoz aseguró que las contribuciones de China están orientadas a resolver desafíos comunes y fortalecer la gobernanza mundial en un momento caracterizado por crecientes tensiones geopolíticas.

El anuncio coincidió con la publicación del nuevo Libro Blanco “Control sobre las armas, el desarme y la no proliferación en China en la nueva época”, documento emitido por el Consejo de Estado que detalla la disposición del país asiático a colaborar con todas las naciones comprometidas con la paz para consolidar el sistema internacional de control de armas.

El texto resalta el rol central de Naciones Unidas y propone ampliar la regulación global a ámbitos emergentes como el espacio ultraterrestre, el ciberespacio y la inteligencia artificial.

El portavoz recordó que China ya había publicado documentos similares en 1995 y 2005. En este contexto, resaltó que la nueva edición adquiere un valor especial al presentarse en un periodo que marca ocho décadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y de la fundación de la ONU, un hito que afirmó invita a fortalecer los esfuerzos colectivos en favor del orden internacional y la estabilidad global.

FUENTE TELESUR | FOTO CORTESÍA