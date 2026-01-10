Papa León XIV pide por soluciones políticas para Venezuela

CIUDAD MCY.- El papa León XIV realizó un llamado a la búsqueda de soluciones políticas ante la situación que atraviesa Venezuela, tras los recientes ataques de Estados Unidos y las tensiones en aguas del Caribe y el Pacífico latinoamericano, de acuerdo a lo señalado por Prensa Latina.

Durante una audiencia con el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, el pontífice pidió respeto a la voluntad del pueblo venezolano y la protección de los derechos humanos y civiles, con el objetivo de construir un futuro de estabilidad y concordia.

El sumo pontífice expresó su preocupación por el incremento de la presencia militar norteamericana en la región, bajo el argumento de operaciones contra el narcotráfico. Señaló que el aumento de tensiones en el mar Caribe y la costa pacífica americana representa un riesgo para la seguridad regional.

León XIV advirtió que, “la guerra vuelve a estar de moda” y lamentó que se haya roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía el uso de la fuerza para violar fronteras. Subrayó además la debilidad del multilateralismo, indicando que la diplomacia basada en el diálogo y el consenso está siendo sustituida por una diplomacia sustentada en la fuerza.

En relación con el Caribe, el Santo Padre se refirió a la crisis de Haití, marcada por violencia, trata de personas, exilio forzoso y secuestros. Instó a la comunidad internacional a brindar apoyo concreto para que el país pueda restablecer el orden democrático y alcanzar la reconciliación.

El pontífice también abordó otros conflictos internacionales. Sobre Ucrania, reiteró la necesidad de un alto el fuego inmediato y de un diálogo sincero que conduzca a la paz. En cuanto a la Franja de Gaza, señaló que su población enfrenta una grave crisis humanitaria tras los ataques de Israel, que han dejado más de 70 mil muertos. Reafirmó que la Santa Sede respalda iniciativas diplomáticas que garanticen a los palestinos un futuro de paz y justicia, insistiendo en que la solución de dos Estados sigue siendo la vía institucional para responder a sus legítimas aspiraciones.

AVN | FOTO : REFERENCIAL