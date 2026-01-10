Wingo anuncia reanudación de vuelos Bogotá–Caracas

CIUDAD MCY.- La aerolínea colombiana de bajo costo Wingo anunció la reanudación de vuelos directos entre Bogotá y Caracas a partir del 16 de enero de 2026.

Tras haber suspendido temporalmente esta ruta mientras evaluaba las condiciones operativas y de seguridad.

La decisión fue tomada en coordinación con las autoridades competentes, poniendo como prioridad la seguridad de pasajeros y tripulación.

La ruta había sido suspendida temporalmente el 4 de diciembre de 2025.

Durante el tiempo de suspensión, la aerolínea aseguró que los pasajeros con tiquetes afectados fueron notificados a través de los canales registrados en sus reservas y se les ofrecieron opciones de protección.

Incluyendo reembolsos completos o cambios de vuelo sin penalidad, para facilitar la reorganización de sus itinerarios sin costos adicionales.

Wingo también informó que continuará monitoreando de manera permanente el entorno operativo.

En conjunto con autoridades locales e internacionales, y que cualquier novedad sobre la operación será comunicada oportunamente a sus usuarios a través de sus canales oficiales.

Asimismo, Copa Airlines anunció la reanudación, de forma escalonada, de sus vuelos entre Panamá y Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026.

Luego de haber suspendido estas rutas desde el 4 de diciembre como consecuencia de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El pasado 4 de enero, Copa Airlines había anunciado el restablecimiento de su única frecuencia activa hacia Venezuela, con destino a Maracaibo, luego de haber sido temporalmente suspendida un día antes, del secuestro del Nicolás Maduro y Cilia Flores.

RADIO MIRAFLORES | FOTO : CORTESÍA