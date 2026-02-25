Papa León XIV realizará giras apostólicas por África y Europa

CIUDAD MCY.-El Vaticano informó que el papa León XIV realizará viajes apostólicos por África y Europa durante los próximos meses, reportó este miércoles la agencia de noticias TASS.

El papa iniciará sus compromisos internacionales con una visita apostólica al Principado de Mónaco el 28 de marzo, lo que representa la continuación de su actividad en el extranjero, tras su elección en mayo del año pasado.

Además, el jefe del servicio de prensa del Estado pontificio, Matteo Bruni, confirmó que el líder católico visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial del 13 al 23 de abril, atendiendo a las invitaciones de los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de dichas naciones.

Asimismo, el obispo de Roma visitará España del 6 al 12 de junio. El itinerario contempla la inauguración de la Torre de Jesucristo en la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. Esta ceremonia conmemorará el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, arquitecto responsable del diseño del templo.

León XIV realizó su primer viaje internacional en noviembre de 2025, cuando visitó Türkiye y Líbano. Con estos anuncios, la Santa Sede busca fortalecer los vínculos diplomáticos y pastorales en regiones estratégicas de África y Europa.

FUENTE:AVN

FOTO: CORTESIA