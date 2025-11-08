Paratletismo criollo con 24 preseas en Parapanamericanos Juveniles

CUIDAD MCY.-La selección de 12 paratletas de Venezuela cosechó un total de 24 medallas en su participación en los II Juegos Parapanamericanos Juveniles que se celebran en Chile.

Las dos docenas de preseas ubican a Venezuela entre los 10 mejores países en las competencias que se extenderán hasta el domingo 9 de noviembre.

A su llegada el país tras brillar en las justas juveniles fueron recibidos por el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, quien les brindó palabras de estímulo por su participación.

“Aquí estamos recibiendo a nuestros héroes y heroínas del movimiento paralímpico juvenil, que están retornando, llenos de triunfos y una valiosa cosecha de 10 medallas de oro, ocho de plata y seis de bronce”, dijo.

LOS HÉROES CON SU PRODUCCIÓN

La selección de atletas del paratletismo la formaron: el abanderado Cristhian Trujillo, Katheryn Pinto, Angeluz Boyero, Bárbara Ávila, Franyelis de Jesús Seijas, Dairuby Nelo, Angelys Villarreal, Víctor Álvarez, José Mariño, Eyierman Monzón, Víctor Pérez y Manuel Montoya, informó el Ministerio del Poder Popular para el Deporte.

En este grupo sobresalieron por su esfuerzo individual los paratletas Katheryn Pinto y Christhian Trujillo. La velocista en la clase T47 logró medallas de oro en los 100 (13:43 segundos) y 200 metros, además de un bronce en la prueba de salto largo.

Trujillo, paratleta de la clase T35 se apuntó dos preseas de oro en los 200 y 400 metros, además de plata en los 100 m.

El viceministro Henyelberth Herrera recordó que una parte de la delegación nacional permanece en Chile, a la espera de participar en sus disciplinas: “Tenemos paratletas que van a seguir dando el todo por el todo en cada prueba, para obtener los mejores resultados para nuestro país”.

Un total de 14 disciplinas componen el programa de los II Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025, los cuales finalizan este domingo. Venezuela participa con una delegación de 43 deportistas en nueve deportes (paraatletismo, paranatación, parapowerlifting, paratenis de mesa, boccia, parajudo, paratiro con arco, tenis en silla de ruedas y voleibol sentado).

A dos días del cierre del evento, Venezuela se ubica en la sexta posición entre 20 países que suman medallas, con un total de 10 de oro, igual cantidad de plata y ocho de bronce.

