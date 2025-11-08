Jornada del 7 de noviembre: Tigres, Leones, Bravos y Caribes marcan el ritmo

CUIDAD MCY.-La pelota rentada venezolana continúa al rojo vivo y este viernes 7 de noviembre se vivió una jornada cargada de emociones, donde Tigres de Aragua, Leones del Caracas y Bravos de Margarita reafirmaron su buen momento en la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Tigres de Aragua hunden a Magallanes

Los Tigres de Aragua extendieron su racha positiva al vencer por quinta vez consecutiva a los Navegantes del Magallanes, quienes atraviesan una preocupante seguidilla de derrotas. El revés no solo afecta el desempeño deportivo de los eléctricos, sino que alimenta el humor entre fanáticos, quienes ya hablan de “arepas aseguradas para el desayuno”.

Bravos de Margarita se imponen en Barquisimeto

Luego de caer ante Leones del Caracas el jueves, los Bravos de Margarita se recuperaron con una sólida victoria frente a los Cardenales de Lara en condición de visitante. El lanzador Osmer Morales fue clave en el triunfo, trabajando cinco episodios en los que ponchó a cuatro rivales y mantuvo a raya la ofensiva crepuscular.

Tiburones de La Guaira caen por la mínima

Por segunda jornada consecutiva, los Tiburones de La Guaira fueron derrotados por diferencia de una carrera. Esta vez ante los Caribes de Anzoátegui, en un encuentro cerrado que, pese a los 16 imparables conectados entre ambos equipos, se definió por detalles en la ejecución ofensiva.

Leones del Caracas siguen inspirados

Los Leones del Caracas vencieron por tres carreras de diferencia en su compromiso del viernes, consolidando su favoritismo rumbo a la postemporada. La jornada también fue histórica para Wilfredo Tovar, antesalista melenudo, quien se convirtió en el jugador número 28 en alcanzar los 600 imparables en la historia de la LVBP.

CUIDAD MCY | FOTO: CORTESÍA