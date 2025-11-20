París amaneció sin luz este jueves

CIUDAD MCY.- Los parisinos llegaron bastante tarde sus trabajos y la rutina diaria cambió por completo debido a un fuerte apagón que afectó a la capital francesa este jueves pasadas las 6 de la mañana. Al menos 170 mil hogares quedaron sin luz luego que se presentara una falla eléctrica en la subestación eléctrica que abastece del servicio a una basta zona de la ciudad.

En la capital de Francia se evidenció mucha incertidumbre debido a que varios servicios vitales también se vieron afectados, como por ejemplo el servicio de trenes subterráneos y el servicio de distribución de agua potable, debido a su dependencia del servicio eléctrico.

En este sentido la empresa operadora del servicio de agua potable, conocida como red francesa Enedis ofreció disculpas e informó que «La falla se registró a las 6:38 am, hora local, en la subestación eléctrica de RTE en Issy-les-Moulineaux, resultando afectados unos 170.000 hogares en la región parisina», según un balance preliminar.

También se reportó que en el breve plazo el servicio comenzó a restablecerse de manera progresiva por zonas, aunque costó un poco la mejora del servicio pues la falla persistía por algunas condiciones puntuales.

La situación se normalizó pasadas las 11 de la mañana, aunque el impacto en las calles se notaba pues el tráfico colapsó en algunas calles principales debido a que los semáforos se apagaron por completo.

