Colombia desmiente publicación periodística y ratifica respeto a soberanía de Venezuela

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Colombia desmintió la información publicada por un medio de comunicación sobre un supuesto apoyo del país suramericano a un presunto plan de salida negociada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del poder.

A través de un comunicado, el Ministerio colombiano de Relaciones Exteriores, asimismo, subrayó su respeto a la soberanía del país vecino y su rechazo a la injerencia en asuntos internos de otros Estados.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite aclarar que la información que ha circulado en las últimas horas en medios de comunicación sobre un supuesto apoyo de Colombia a un plan para salida negociada de (el presidente venezolano) Nicolás Maduro del poder no corresponde a lo expresado por la Canciller Villavicencio Mapy en la entrevista”, aseveró la nota de prensa.

Afirmó que el Gobierno de Colombia “respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela”.

“Colombia y Venezuela mantienen una relación histórica de respeto y esto no puede verse afectado por información descontextualizada publicadas en medios de comunicación”, finalizó el comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores refutó de esta manera el contenido de la entrevista concedida por la canciller colombiana Rosa Villavicencio a Bloomberg, en la cual -según el medio- la funcionaria supuestamente dijo que Colombia respaldaría un plan para la salida negociada del presidente Nicolás Maduro del poder.

TELESUR | FOTO CORTESÍA