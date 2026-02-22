Familias del sector La Esperanza fueron beneficiadas con tanques de agua potable

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los santacrucenses y fortalecer los servicios básicos, la Alcaldía Bolivariana del municipio José Ángel Lamas realizó la entrega de 87 tanques de agua potable, con una capacidad de almacenamiento de mil 500 litros a familias del sector La Esperanza.
La entrega estuvo a cargo del alcalde de la jurisdicción, Tony García quien en compañía de los vecinos y el equipo de gobierno destacó la importancia de este beneficio el cual permite mejorar el acceso al servicio de agua en el sector.
“Desde la Comuna Sueños del Líder, gracias a nuestro Presidente Nicolás Maduro, nuestra Presidenta Encargada Delcy Rodríguez y nuestra Gobernadora Joana Sánchez estamos entregando estos tanques de agua a las familias de La Esperanza, para que puedan almacenar el agua potable de una forma segura», dijo García.
Asi mismo, el burgomaestre destacó el compromiso del Gobierno Bolivariano en fortalecer el desarrollo social y la optimización de los servicios públicos, trabajando de la mano con las comunidades para mejorar la calidad de vida de todos los santacrucenses.
Además, el mandatario municipal realizó un recorrido por el sector en compañía de los líderes de la comunidad, dónde escucho las inquietudes y solicitudes de los vecinos.
Por su parte, Eucaris Catalan, vecina del sector expresó su agradecimiento por el beneficio de toda la comunidad “queremos agradecerle a nuestro Gobierno Revolucionario y muy especialmente a nuestro querido alcalde Tony García por este gran beneficio, de verdad agradecemos todo su apoyo que nos ha brindando desde que asumió la alcaldía siempre ha estado presto y dispuesto para la comunidad”, expresó.
Finalmente, el Alcalde aseguró que continuarán trabajando de la mano del gobierno comunal enmarcados en el Plan de la Patria de las 7T.
PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS
FOTOS : CORTESÍA