Familias del sector La Esperanza fueron beneficiadas con tanques de agua potable

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los santacrucenses y fortalecer los servicios básicos, la Alcaldía Bolivariana del municipio José Ángel Lamas realizó la entrega de 87 tanques de agua potable, con una capacidad de almacenamiento de mil 500 litros a familias del sector La Esperanza.

‎

‎La entrega estuvo a cargo del alcalde de la jurisdicción, Tony García quien en compañía de los vecinos y el equipo de gobierno destacó la importancia de este beneficio el cual permite mejorar el acceso al servicio de agua en el sector.

‎

‎“Desde la Comuna Sueños del Líder, gracias a nuestro Presidente Nicolás Maduro, nuestra Presidenta Encargada Delcy Rodríguez y nuestra Gobernadora Joana Sánchez estamos entregando estos tanques de agua a las familias de La Esperanza, para que puedan almacenar el agua potable de una forma segura», dijo García.

‎

‎Asi mismo, el burgomaestre destacó el compromiso del Gobierno Bolivariano en fortalecer el desarrollo social y la optimización de los servicios públicos, trabajando de la mano con las comunidades para mejorar la calidad de vida de todos los santacrucenses.

‎

‎Además, el mandatario municipal realizó un recorrido por el sector en compañía de los líderes de la comunidad, dónde escucho las inquietudes y solicitudes de los vecinos.

‎

‎Por su parte, Eucaris Catalan, vecina del sector expresó su agradecimiento por el beneficio de toda la comunidad “queremos agradecerle a nuestro Gobierno Revolucionario y muy especialmente a nuestro querido alcalde Tony García por este gran beneficio, de verdad agradecemos todo su apoyo que nos ha brindando desde que asumió la alcaldía siempre ha estado presto y dispuesto para la comunidad”, expresó.

‎

‎Finalmente, el Alcalde aseguró que continuarán trabajando de la mano del gobierno comunal enmarcados en el Plan de la Patria de las 7T.

PRENSA ALCALDÍA DE LAMAS

FOTOS : CORTESÍA