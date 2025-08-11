Petro considera que Colombia y Venezuela son un mismo pueblo

CIUDAD MCY.- “Transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.

El mensaje se divulga ante la presunta intención del gobierno de Estados Unidos de intervenir militarmente a otros países con el supuesto fin de combatir carteles y organizaciones de narcotráfico, según lo difundió recientemente el periódico The New York Times.

También sale a la luz cuando crecen las amenazas del gobierno de Donald Trump en contra del país bolivariano y sus líderes.

“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”, añadió Petro en su pronunciamiento.

Durante la víspera, en otro de sus comentarios, el jefe de Estado mostró su solidaridad con el país vecino y su gobernante.

“No estoy de acuerdo que se derrame sangre latinoamericana por imposición. Venezuela y [Nicolás] Maduro nos han ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión”, planteó.

Así expresó pocas horas después de un pronunciamiento de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que pretende vincular al gobernante venezolano con carteles de droga y que fue rechazado contundentemente por el gobierno bolivariano.

PRENSA LATINA || FOTO CORTESÍA