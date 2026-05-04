Petro denunció que desde Ecuador se sabotea plan de paz de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que desde Ecuador se sabotea el programa de paz de su país y la erradicación masiva y voluntaria de cultivos ilícitos que el gobierno impulsa hoy en los territorios sureños.

CIUDAD MCY.-Según expuso en su cuenta de la red social X, esas políticas contra el tráfico de estupefacientes no le agradan a la mafia ecuatoriana y a sus políticos, y añadió que el saboteo a esas medidas es integral y cuenta con la ayuda de algunos policías corruptos en Estados Unidos y en la propia Colombia.

Afirmó a continuación el mandatario que las armas con las cuales se asesinan a civiles en el departamento de Cauca, en el suroeste, proceden de Ecuador, y que las municiones y explosivos entran por la frontera.

También manifestó que mientras a él lo señalan de tener presuntos nexos con bandas criminales, quienes cuentan con esos nexos, y los usan, son políticos ecuatorianos.

“Han buscado dividir y terminar el proceso de paz del sur de Colombia haciendo explotar laboratorios con decenas de muertos civiles, han exigido en Colombia extradiciones de los que hacen la paz olvidando que he extraditado 800 personas, incluido 15 ecuatorianos”, sostuvo en referencia al país vecino.

Remarcó que el objetivo es hostigar militarmente y escalar el conflicto para sabotear las elecciones y hacer que gane la candidata del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

“Sé que sectores de extrema derecha en Colombia que han viajado a Miami y Quito han construido una especie de estrategia para que gane las elecciones la extrema derecha de Uribe con su candidata, olvidando que es esa extrema derecha colombiana la principal aliada del narcotráfico colombiano”, planteó asimismo en su pronunciamiento.

Por eso, enfatizó, buscan destruir el proceso de paz con algunas organizaciones armadas en Colombia que han decidido desmantelar las economías ilícitas especialmente en el sur de Colombia.

A juicio de Petro, las acciones de Ecuador “acaban el comercio legal para que quede el ilegal”.

El presidente neogranadino consideró asimismo que lo que ha hecho el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, es utilizar a Colombia y a su gobierno para desviar el debate de los poderosos políticos del Ecuador ligados al narcotráfico.

“Es esa ligazón entre política, poder y narcotráfico la que eleva el poder del narco y la violencia, por eso Ecuador se convirtió en el mayor exportador del mundo se cocaína y tiene una tasa de homicidios que es el doble de Colombia”, escribió.

Las tensiones entre ambos países son crecientes desde hace semanas tanto en el ámbito comercial como diplomático.

Recientemente, Petro aseguró que presentará una demanda penal contra Noboa por calumnia, después de que este último insinuó que el mandatario neogranadino habría tenido contactos con el narcotraficante conocido como Fito.

FUENTE: PL

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