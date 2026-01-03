Ciudad MCY

Comunicación Patria

Mundo

Petro insta al Consejo de Seguridad de la ONU a convocar una reunión urgente por ataques contra Venezuela

Foto del avatar

PorMilexis Pino

Ene 3, 2026

Cuidad MCY-Colombia, como país miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde el 2 de enero de este año, instó a este organismo a convocar una reunión urgente por los ataques de Estados Unidos contra Venezuela.

Así lo informó el presidente de la nación vecina, Gustavo Petro, quien dijo en X que los ataques habrían sido con «misiles».

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el «ataque criminal» de EEUU a Venezuela, tachando tales agresiones de «terrorismo de Estado», reaccionando así a los bombardeos registrados la madrugada del sábado en Caracas.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario cubano no solamente denunció las acciones de Washington, sino también demandó una respuesta de la comunidad internacional a estas agresiones. «Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EEUU a Venezuela», manifestó.

«Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América», agregó.

Fuente El Foco| Foto Referencial

Foto del avatar

Por Milexis Pino

Noticias Destacadas

Mundo

Rusia condena agresión militar de EEUU contra Venezuela y pide evitar mayor escalada

3 de enero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

Delcy Rodríguez: Exigimos fe de vida del presidente Nicolás Maduro y la primera dama

3 de enero de 2026 Milexis Pino
Venezuela

¿Qué es el Estado de Conmoción Exterior y para qué sirve?

3 de enero de 2026 Milexis Pino
Mundo

Petro insta al Consejo de Seguridad de la ONU a convocar una reunión urgente por ataques contra Venezuela

3 de enero de 2026 Milexis Pino