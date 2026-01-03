Petro insta al Consejo de Seguridad de la ONU a convocar una reunión urgente por ataques contra Venezuela

Cuidad MCY-Colombia, como país miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU desde el 2 de enero de este año, instó a este organismo a convocar una reunión urgente por los ataques de Estados Unidos contra Venezuela.

Así lo informó el presidente de la nación vecina, Gustavo Petro, quien dijo en X que los ataques habrían sido con «misiles».

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el «ataque criminal» de EEUU a Venezuela, tachando tales agresiones de «terrorismo de Estado», reaccionando así a los bombardeos registrados la madrugada del sábado en Caracas.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario cubano no solamente denunció las acciones de Washington, sino también demandó una respuesta de la comunidad internacional a estas agresiones. «Cuba denuncia y demanda urgente reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de EEUU a Venezuela», manifestó.

«Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América», agregó.

