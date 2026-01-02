Ciudad MCY

Sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur de México

Milexis Pino

Ene 2, 2026

Cuidad MCY- El Servicio Sismológico Nacional de México reportó un movimiento telúrico de magnitud de 6.5 registrado a cuatro kilómetros al suroeste de San Marcos, del estado Guerrero.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, no se registran daños graves en el lugar.

«Sismo magnitud 6.5 localizado 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, este 2 de enero a las 07:58:15 [13:58:25 GMT] Latitud 16,70 Longitud -99,49. Profundidad 10 km», detalla el reporte emitido por el organismo estatal.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que suspender temporalmente la conferencia de prensa que se realiza por las mañanas, y pidió llevar a cabo «con calma» la evacuación de la sala del Palacio Nacional.

Posteriormente, Sheinbaum informó que se comunicó con la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado, quien ya había hablado con el Consejo de Protección Civil para evaluar posibles daños o víctimas y ratificó hasta ahora no hay daños graves.

Helicópteros de los servicios de Protección Civil realizaron los primeros sobrevuelos como parte de los protocolos de seguridad.

La mandataria mexicana agradeció a los periodistas y su equipo de colaboradores por guardar la calma durante la evacuación de las instalaciones.

Fuente AVN | Foto Referencial

Milexis Pino

