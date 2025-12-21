Petro rechazó el bloqueo a Venezuela en medio de la campaña de agresión de EE.UU.

CUIDAD MCY-.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el bloqueo a Venezuela, en medio del despliegue militar estadounidense frente a las costas venezolanas y la campaña de agresión de Washington contra la nación latinoamericana. «Un bloqueo que no debe ser a Venezuela, sino a los narcotraficantes en el mar Caribe, solo se puede hacer con varias armadas, nos proponemos, y un acuerdo multilateral donde no se violen derechos humanos», escribió en sus redes sociales.

En ese sentido, enfatizó que «el acuerdo debe comenzar con todos los países del Caribe y no debe tener como objetivo la invasión de ningún país».

Despliegue militar: Desde el pasado mes de agosto, EE. UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, lo que justifica como parte de la supuesta lucha antidroga. Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el propósito oficial de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE. UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. Asimismo, Trump ha afirmado que, a estos efectos, en breve lanzará agresiones «en tierra».

Operativos letales: Como parte de estas operaciones, se han lanzado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico que han dejado un saldo de decenas de personas fallecidas, sin que se haya probado que realmente traficaran con estupefacientes.

Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado, sin presentar evidencias, al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar un cártel del narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura.

Postura de Caracas: El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que el objetivo real de EE. UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

Falta de sustento: La ONU y la propia DEA señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia suelo estadounidense, ya que más del 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico.

Condena internacional: Rusia, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil, han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

Fuente RT | FOTO REFERENCIAL