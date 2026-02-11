Conare optimizó sistema de riego para cultivo de plantas

El mejoramiento de los equipos abre paso a la obtención de cultivos de excelentes estándares, y contribuye a la producción del Plan Chuquisaca 2030

CIUDAD MCY.- Como parte del Plan Chuquisaca 2030, la Compañía Nacional de Reforestación (Conare), en su sede regional, optimizó el sistema de riego con el propósito de aumentar la productividad y optimizar las labores.

El significativo mejoramiento de los equipos abre baso a la obtención de cultivos más frescos. Estos son de vital importancia, pues se trata de especies autóctonas del Parque Nacional Henri Pittier, que luego serán usadas en las jornadas de plantación.

“Seguimos acondicionando y mejorando nuestras instalaciones y sistema de #riego para potenciar al máximo nuestras capacidades”, refiere una publicación en la cuenta de Instagram @conarearagua_ve.

Con estas acciones vigorizan la red nacional de viveros al convertirlos en sitios de producción masiva y conciente, según lo establecido en la 6T del Plan de la Patria y Plan de la Aragueñidad.

THAIMARA ORTIZ

FOTO: CORTESÍA