Aragua Voleibol Club anunció a Álvaro Sánchez como entrenador para la temporada 2026

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club, histórico referente de la Liga Venezolana de Voleibol y único equipo en alcanzar el bicampeonato nacional, anuncia oficialmente la incorporación de Álvaro Sánchez como nuevo director técnico de la institución de cara a la temporada 2026.

Sánchez, reconocido por su amplia trayectoria como jugador y entrenador, asume el liderazgo del equipo aragüeño con un fuerte vínculo emocional y profesional con la casaca, la cual representó durante toda su carrera deportiva en Venezuela.

“Estoy contento de asumir las riendas del equipo aragüeño, del equipo de mi tierra, el cual he representado durante toda mi carrera deportiva. El Aragua Voleibol Club es insignia de la liga venezolana de voleibol y único equipo en ser bicampeón. Es una responsabilidad muy grande asumir este reto, pero lo hago con mucha humildad y con el deseo de hacer las cosas bien. Tiene un sabor especial porque ahora ser el entrenador del equipo que representé durante toda mi carrera profesional puede generar algo más especial”, expresó Sánchez.

UN PALMARÉS SÓLIDO Y EXPERIENCIA DE ALTO NIVEL

Como entrenador, Álvaro Sánchez cuenta con un destacado historial que respalda su llegada al club, bicampeón nacional masculino, campeón de los Juegos Nacionales Oriente 2024, miembro del cuerpo técnico de la Selección Nacional, subcampeón sudamericano escolar, director técnico en la Liga Profesional de Voleibol Masculino de Perú, Head Coach del voleibol del estado Aragua, entrenador universitario, su perfil combina experiencia nacional e internacional, formación de talento y dirección de alto rendimiento.

De cara a la nueva temporada que empieza el Aragua Voleibol Club está listo para reforzar sus filas Aurirrojas con miras a la Temporada 2026 de la Liga Profesional, por lo que anuncia una convocatoria para jugadoras interesadas en formar parte del equipo y que cuenten con nivel profesional, este Viernes 13 de febrero a las 9 de la mañana en el Gimnasio Mauricio Johnson, la convocatoria está dirigida a jugadoras mayores de 17 años, con nivel profesional y la ambición de vestir los colores del Aragua Voleibol Club.

La Liga Venezolana de Voleibol 2026 contará con la participación de los siguientes equipos, Sport Caracas Voley, Aragua Voleibol Club, Centellas de Guayana, Indias de Maturín, Universitarias de Guatire, Selección Nacional.

El inicio oficial de la liga está previsto para marzo de 2026, marcando una nueva etapa para el voleibol venezolano y para el Aragua Voleibol Club, que buscará consolidar su legado competitivo bajo la dirección de Sánchez.

PRENSA ARAGUA VC

FOTOS: PRENSA ARAGUA VC