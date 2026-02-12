Plan “Trabajar es la Vía” avanza en Mariño con rehabilitación de calles

CIUDAD MCY .- El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, supervisó los avances del Plan «Trabajar es la Vía», iniciativa impulsada por la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, orientada a la construcción de ciudades más humanas y seguras para el bienestar de las vecinas y vecinos.

Las labores se ejecutaron en la ciudad de Turmero, específicamente en el semáforo de San Pablo, calle Rivas, comuna Los Meregotos, donde se desarrollaron trabajos de colocación de reductores de velocidad, pintura de aceras y brocales, demarcación vial y poda preventiva, acciones que fortalecen la seguridad y movilidad urbana.

Estas acciones se enmarcan en la Segunda Transformación de la Ley del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones, orientada por el presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Durante la supervisión, el alcalde Guzmán reiteró el compromiso del gobierno municipal con el desarrollo integral del territorio. “Seguimos trabajando para todas y todos en el marco de las políticas públicas direccionadas por nuestro gobierno bolivariano para llevar la mayor suma de felicidad al pueblo mariñense”, expresó.

El plan es ejecutado por el equipo de la Dirección de Vialidad del municipio Santiago Mariño, liderado por su director, Luis Verenzuela, y contempla cinco frentes de trabajo: asfaltado, demarcación de calles, corrección de semáforos, señalización y alumbrado público.

En ese sentido, el alcalde precisó que actualmente todos los semáforos del municipio se encuentran operativos, gracias al trabajo sostenido de las cuadrillas municipales, e hizo un llamado a los conductores y peatones a respetar las señales de tránsito para consolidar un municipio más seguro.

“Con estas acciones, la gestión municipal de Santiago Mariño reafirma su compromiso con la seguridad vial, el orden urbano y el desarrollo humano, avanzando junto al poder popular en la transformación de Turmero y sus comunidades”, dijo Guzmán para culminar.

PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO

FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE MARIÑO